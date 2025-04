Incidente mortale in una cava di marmo a Carrara: operaio perde la vita

Incidente mortale in una cava di marmo a Carrara: operaio perde la vita

Un tragico incidente ha avuto luogo oggi poco dopo le 8 a Carrara, nella zona Fantiscritti, località Miseglia. Un operaio di 59 anni ha perso la vita mentre guidava un dumper in una cava per l'estrazione del marmo. Il mezzo pesante, utilizzato per il trasporto nelle cave, è precipitato per diversi metri, schiacciando l'uomo che è deceduto sul colpo. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118 della Asl Toscana Nord Ovest e la presenza di medici, infermieri, operatori della Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, vigili del fuoco e forze dell'ordine, l'elisoccorso Pegaso è stato allertato solo inizialmente. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, l'operaio era già privo di vita.

