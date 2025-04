Switch 2: Trapelato il Nuovo SoC?

Un informatore avrebbe reso pubblico ciò che si presume essere il processore principale della futura console ibrida di Nintendo.

La diffusione, tramite un'immagine poi ritirata, attribuita a una fonte confidenziale, parrebbe aver svelato l'architettura hardware fondamentale di Nintendo Switch 2. L'elemento centrale identificato sarebbe il tanto discusso Tegra239, un microcircuito su misura sviluppato specificamente per la nuova piattaforma di gioco portatile e da salotto nipponica.

Costruito su un'architettura ARM e promettendo un'efficienza notevole in relazione alle aspettative prestazionali del dispositivo, il Tegra239 dovrebbe integrare un processore centrale a otto core e un processore grafico ibrido dotato di 1536 unità di calcolo CUDA, combinando peculiarità delle architetture grafiche Ada Lovelace e Ampere.

A coadiuvare tali unità di elaborazione si troverebbe una memoria volatile LPDDR5 con un'interfaccia a 128 bit, progettata per assicurare la velocità di trasferimento dati indispensabile affinché Nintendo Switch 2 possa operare al suo massimo potenziale sia collegata a un display esterno che in modalità portatile.

Nell'ottica di preservare un certo livello di consumo energetico, la velocità operativa del processore dovrebbe modulare la propria frequenza tra 1,1 GHz e 1,5 GHz in base alla modalità di utilizzo. Si vocifera che alcuni titoli su Nintendo Switch 2 possano beneficiare della tecnologia NVIDIA DLSS, offrendo una qualità visiva ragguardevole. In linea generale, si prevede che la tecnica di upscaling di NVIDIA rappresenterà un fattore determinante per le prestazioni complessive, potenzialmente più incisivo delle pure caratteristiche tecniche dell'hardware.

È risaputo che il DLSS permette di generare immagini a risoluzione superiore mantenendo la stessa fluidità d'animazione. Ciò implica che, in determinate circostanze, i giochi per Nintendo Switch 2 potrebbero funzionare internamente a una risoluzione di 540p, per poi essere riproiettati su schermo con una qualità visiva molto più elevata (4K).

Split Fiction annunciato il preordine su Nintendo Switch 2

EA Originals e Hazelight hanno appena annunciato che il loro celebre gioco d'azione co-op, Split Fiction, sarà disponibile per il preordine su Nintendo Switch 2 a partire da giovedì 24 aprile al prezzo di 49,99 €.

Survival Kids - esclusiva per Nintendo Switch 2

Sopravvivete insieme in “Survival Kids” - un'intensa avventura co-op in uscita il 5 giugno in esclusiva per Nintendo Switch 2.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 su Nintendo Switch 2

Questa estate, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sfreccia sulla nuovissima Nintendo Switch 2, portando la magia del leggendario skateboarder direttamente nelle mani dei gamer.