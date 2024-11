ASUSTOR - disponibile il nuovo Switch'nstor 9 Gen2

ASUSTOR annuncia la disponibilità del nuovo Switch’nstor 9 Gen2

Dotato di otto porte 2.5 GbE RJ-45 e di una porta 10 GbE SFP+ questo nuovo switch a nove porte è in grado di garantire elevate prestazioni e massima flessibilità ai content creator e alle piccole imprese che sono alla ricerca di una soluzione per velocizzare le loro reti con un budget contenuto.

Taipei, Taiwan, 26 Novembre 2024 – ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia il nuovo Switch’nstor 9 Gen2.

Dotato di otto porte 2.5 Gigabit Ethernet e di una porta 10 GbE SFP+ per la connessione di un NAS, il nuovo Switch’nstor 9 Gen2 è in grado di consentire a quattro client 2.5 GbE di accedere ai file e agli asset digitali archiviati sullo storage di rete alla massima velocità, a beneficio della produttività dei piccoli gruppi di lavoro.

La presenza di 8 porte 2.5 GbE, inoltre, permette a studi e PMI di aggiornare con la massima semplicità e con un budget contenuto le loro reti 100/1000 tramite cavi CAT5e, raddoppiando le prestazioni rispetto alle tradizionali reti Gigabit.

Switch’nstor 9 Gen2 è particolarmente silenzioso, grazie a un sistema di raffreddamento passivo privo di ventola, parco nei consumi (massimo 12 Watt) e, infine, può anche essere montato a parete, a tutto vantaggio della praticità.

Pricipali caratteristiche tecniche:

- CPU: RTL8373 + RTL8224

- Rete: 9 porte Ethernet

- Velocità porta RJ-45: 100/1000/2500

- Velocità porta SFP+: 1000/2500/10000

- Supporto Jumbo Frame: 10K

- Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab, (1000BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-X), IEEE 802.3bz (2,5GBase-T), IEEE 802.3ae (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-LX4), IEEE 802.3x (controllo di flusso full-duplex)

- Capacità di commutazione: 60 Gbps

- Tabella indirizzi MAC: 4K

- Caratteristiche avanzate: gestione del traffico IEEE 802.3X

- Consumo massimo di energia: 12 W

- Raffreddamento: passivo senza ventola

- Dimensioni: 190 x 100 x 28 mm

Il nuovo Switch’nstor 9 Gen2 è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 130,00 Euro IVA compresa.

Ulteriori informazioni sul nuovo Switch’nstor 9 Gen2 sono disponibili sul sito ASUSTOR: https://www.asustor.com/it

