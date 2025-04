Sparatoria a Monreale, Andrea Miceli salva la fidanzata prima di essere ucciso

Home » Social News » Sparatoria a Monreale, Andrea Miceli salva la fidanzata prima di essere ucciso

Andrea Miceli, 26 anni, prima di essere raggiunto dai colpi di arma da fuoco, ha fatto salire la fidanzata in auto, raccomandandole di chiudersi dentro senza aprire a nessuno. Subito dopo, è stato colpito mortalmente. È quanto emerge dalla ricostruzione della sparatoria avvenuta a Monreale, nel Palermitano, dove hanno perso la vita tre giovani, secondo quanto riferito da testimoni e confermato dagli inquirenti all'Adnkronos. Dopo aver messo in salvo la fidanzata, Miceli avrebbe raggiunto il cugino, Salvatore Turdo, 23 anni, per prestargli aiuto, ma entrambi sono stati raggiunti dai proiettili. Miceli è deceduto questa mattina in ospedale.

Palermo, sparatoria dopo rissa nella notte a Monreale: due giovani uccisi e tre feriti

Due morti e tre feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo.

Incendi a Monreale e San Martino delle Scale: Evacuazioni e squadre di soccorso al lavoro

Le fiamme hanno scatenato ore di paura e apprensione a Monreale e San Martino delle Scale, nell'area del Castellaccio, dove una serie di incendi ha costretto alcuni residenti ad abbandonare le proprie case.