GIANMARCO TAMBERI E LA FIDANZATA CHIARA BONTEMPI: ADESSO CI SPOSIAMO!

Su, in edicola da mercoledì 18 agosto, la prima intervista esclusiva del, 29 anni, e della sua, 26, che posano insieme e annunciano le nozze. «Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante», dice Tamberi.

La coppia ha programmato il matrimonio per l'anno prossimo: «Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele», racconta Chiara. E poi l’olimpionico svela che nel suo futuro non c'è solo sport, ma anche un figlio: «Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto».

