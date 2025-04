Bologna, 19enne morto alla Barca: indagini per omicidio preterintenzionale

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Eddine Essefi, il 19enne deceduto all'ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato soccorso d'urgenza nella zona del quartiere Barca. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura, hanno escluso l'ipotesi iniziale di abuso di alcool, concentrandosi ora su una possibile colluttazione avvenuta per futili motivi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa dopo essere stato aggredito e urtato con un motorino da due coetanei. La dinamica trova conferma nelle dichiarazioni della fidanzata di Essefi, presente sia prima che durante l'evento. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Nel pomeriggio di sabato, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha contattato telefonicamente la parrocchia di Sant'Andrea della Barca per esprimere la propria vicinanza alla comunità e ai conoscenti del giovane.

