Annunciata una Beta Weekend su larga scala per Dune: Awakening

Sintonizzatevi il 10 maggio per il Global Dune: Awakening LAN Party Broadcast - in diretta da Londra e dal PAX East - dove verranno distribuite decine di migliaia di Beta key!

Quando Dune: Awakening sarà disponibile il 10 giugno, i giocatori saranno liberi di immergersi nel ricco e immaginifico mondo creato da Frank Herbert e portato in vita dai pluripremiati film di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment. Prima di allora, dal 9 al 12 maggio, i giocatori avranno la possibilità di tuffarsi nel weekend della Beta su larga scala per sperimentare la sopravvivenza nei vasti deserti di Arrakis e nella maggior parte dell'Atto 1 della storia.

La narrazione cinematografica di Dune: Awakening è un filo conduttore essenziale nell'intero arazzo - l'esperienza di sopravvivenza in un mondo aperto - che proietta i giocatori nell'universo del capolavoro di fantascienza.

Che la vostra storia inizi durante il weekend della Beta o al lancio, assaporate l'inizio del viaggio nel nuovissimo story trailer. Immergetevi in un mondo plasmato non solo dal mortale ambiente circostante, ma anche da mistici presagi e antichi intrighi.

Weekend della Beta su larga scala– 9-12 maggio

Dal 9 al 12 maggio si svolgerà la Beta più grande di sempre, con un numero enorme di nuovi giocatori rispetto alle precedenti Beta chiuse. I giocatori potranno avere un assaggio sia della storia che del gioco nel fine settimana della Beta su larga scala, con le prime 20 ore di gioco e la maggior parte dell'Atto 1 della storia. A differenza delle precedenti Beta, questa non prevede NDA, il che significa che tutte le informazioni sono condivisibili e che il gioco può essere trasmesso in streaming da chiunque.

I giocatori avranno la possibilità di accedere al weekend Beta andando sulla pagina Steam di Dune: Awakening , dove potranno inserirlo nella propria wishlist e richiedere l'accesso, oppure ottenendo uno delle decine di migliaia di codici Beta che verranno distribuite durante il Global LAN Party Broadcast del 10 maggio.

Trasmissione globale del LAN Party – 10 maggio

Il 10 maggio, i giocatori potranno assistere al LAN Party di Dune: Awakening , in streaming da Londra e dal PAX East. Nel corso di questo evento di massa, ci sposteremo in molte altre località del mondo per incontrare ospiti speciali che verranno presto annunciati. Gli spettatori potranno assistere alle discussioni degli sviluppatori sul gioco e ai vari content creator che si affronteranno in un'emozionante competizione all'interno del gioco.

La diretta streaming sarà il posto ideale per ottenere l'accesso al weekend della Beta, poiché durante la trasmissione verranno distribuite decine di migliaia di Beta key a chi sta guardando, chiavi che potranno essere utilizzate per ottenere l'accesso immediato al weekend Beta di Dune: Awakening .

Per chi partecipa dal PAX East, venite a incontrarci per una chiacchierata e una possibilità speciale di giocare.

La storia ha inizio

“Trovate i Fremen. Svegliate il Dormiente”. Questo è il mandato affidatovi dalla Reverenda Madre, con il suo letale Gom Jabbar al collo. Quella che segue è un'odissea attraverso Arrakis, raccontata attraverso un ricco cast di personaggi, con dettagliate scene cinematografiche. Dune: Awakening porta la narrazione cinematografica nello spazio a livelli mai visti prima.

Camminate sulle orme dei Fremen imparando a sopravvivere nel deserto e a scoprire un passato che le sabbie hanno seppellito. “Ogni persona porta con sé il proprio passato. Tu chi sei?”

Pre-ordinate Dune: Awakening e preparatevi a giocare dal lancio del 10 giugno, oppure acquistate l'edizione Deluxe o Ultimate per avere un vantaggio di 5 giorni e una serie di oggetti di gioco esclusivi.