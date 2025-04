Donald Trump annuncia i dazi: È la nostra età dell'oro

Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato il "Liberation Day" durante un evento al Rose Garden della Casa Bianca. Ha introdotto una serie di dazi reciproci, affermando che gli Stati Uniti applicheranno tariffe sulle importazioni provenienti da paesi che impongono dazi più elevati sui prodotti americani.

Le nuove tariffe includono un dazio del 25% su tutte le auto importate, con l'obiettivo di ridurre il deficit commerciale e incentivare la produzione nazionale. Il presidente ha descritto queste misure come una "dichiarazione di indipendenza economica", sottolineando che gli Stati Uniti non tollereranno più pratiche commerciali sleali.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. L'Unione Europea ha annunciato misure di ritorsione, preparando dazi su prodotti americani come acciaio, tessuti e possibili tasse sui grandi ricavi tecnologici. Il Regno Unito, nonostante un incontro positivo tra Trump e il Primo Ministro Keir Starmer, si prepara a possibili tariffe, cercando di negoziare un accordo economico più ristretto per mitigare l'impatto.

Le nuove politiche commerciali statunitensi mirano a ridurre la dipendenza dalle importazioni, rafforzare l'industria interna e riportare posti di lavoro negli Stati Uniti. Ma gli esperti avvertono che queste misure potrebbero portare a un aumento dei prezzi per i consumatori americani e innescare una serie di ritorsioni commerciali da parte di altri paesi.

Kirill Dmitriev: Il mediatore di Putin per i colloqui con l'amministrazione Trump - Kirill Dmitriev, direttore del Fondo Russo di Investimento Diretto (RDIF), è atteso a Washington questa settimana per incontrare Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump per il Medio Oriente. Questo rappresenta la prima visita di un alto funzionario russo negli Stati Uniti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Donald Trump annuncia dazi del 25% sulle auto importate dal 2 aprile - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che a partire dal 2 aprile verranno applicati dazi del 25% su tutti i veicoli importati. Definendo questa data come il "Giorno della Liberazione", Trump ha sottolineato che l'obiettivo è contrastare le pratiche commerciali ritenute ingiuste nei confronti degli Stati Uniti.

Donald Trump intensifica la politica dei dazi: i Paesi nel mirino - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta sollecitando i suoi consiglieri ad adottare misure più aggressive in materia di dazi in vista del 2 aprile, da lui denominato "Giorno della Liberazione", prevedendo una significativa escalation nella guerra commerciale globale.