Il nuovo picchiaduro FATAL FURY: City of the Wolves disponibile

Ora, 26 anni dopo, un nuovo episodio è finalmente arrivato — FATAL FURY: City of the Wolves! FATAL FURY: City of the Wolves è caratterizzato da uno stile artistico unico che stimola i sensi, un innovativo sistema REV che porta l’adrenalina alle stelle e un’ampia gamma di meccaniche di combattimento più ricche che mai.

Il gioco rinnova la serie introducendo due diversi schemi di controllo, pensati per garantire divertimento e adrenalina sia ai nuovi arrivati che ai veterani, oltre a tante altre novità e funzionalità inedite. Le strade di South Town ribollono di azione, sogni folli e ambizioni ancora più sfrenate. Finalmente una nuova leggenda sta per prendere vita...

FATAL FURY: City of the Wolves caratteristiche principali:

¦ PERSONAGGI

Lottatori leggendari da ogni angolo del mondo si riversano nelle strade di South Town! L’azione ha inizio con ben 22 personaggi: un variegato roster di 17 combattenti, tra volti noti e nuove leve, più cinque lottatori DLC inclusi nel Season Pass 1.

Per giocare con tutti i personaggi, sarà prima necessario connettersi a Internet e aggiornare il gioco.

La leggenda del calcio Cristiano Ronaldo e il fenomeno della musica DJ Salvatore Ganacci si uniscono alla battaglia!

https://youtu.be/fbeEWm4_qeg

Salvatore Ganacci Trailer

https://youtu.be/9XuVrXSRcOw

¦ SISTEMA DI COMBATTIMENTO

Il nuovissimo sistema REV porta l’adrenalina alle stelle!

Il sistema REV offre un nuovo set di strumenti per attivare abilità potenziale fin dall’inizio della battaglia! Utilizza le REV Arts, mosse più potenti di quelle speciali, le REV Accel, concatenabili tra loro e le REV Blows attacchi corazzati, fino a quando non raggiungerai il limite massimo e il REV Meter andrà in sovraccarico. Il nuovissimo sistema REV ti permette di combattere a pieno regime fin da subito!

Sistemi di combattimento evoluti!

Tornano più forti e ricchi che mai! Attacchi combinati, Just Defense, Braking, Attacchi Dodge, Feints, S.P.G. (barra della salute che può essere posizionata a piacere all’inizio, in mezzo o alla fine della barra stessa) — i sistemi di combattimento classici della serie Fatal Fury tornano in scena dopo più di 25 anni, più evoluti che mai.

Preparati a un'azione infuocata e a combattimenti competitivi fino all'ultimo colpo!

Due schemi di controllo—divertenti sia per i nuovi giocatori che per i veterani!

Scegli tra due schemi di controllo: Arcade Style, basato su input precisi e tecnici, e Smart Style, che ti permette di eseguire mosse speciali e combo spettacolari usando input direzionali e pressioni di un solo tasto. Dai principianti ai giocatori esperti, c'è tanto divertimento per tutti ad ogni livello!

Tornano le battaglie a due corsie! Rivivi questa amata meccanica di combattimento!

Combatti su due piani orizzontali diversi - un sistema reso popolare dai capitoli passati di Fatal Fury. Muoviti avanti e indietro attraverso l'area designata per sbloccare emozionanti possibilità di gioco!

Trailer - https://youtu.be/-gsXa1HXHhc

¦ STORIA

I destini si intrecciano nella tumultuosa lotta per l'eredità di Geese!

La modalità Arcade del gioco catapulta i giocatori nell'iconico mondo di South Town, mentre la città eponima dei lupi si contende l'eredità del grande Geese Howard. Madre, figlio, fratello, maestro, cari amici, nemici mortali—una tempesta di emozioni, ricordi e molto altro alimenta questi combattenti mentre si dirigono verso un incontro tanto atteso con il destino. Scopri i misteri del passato e svela la verità del domani mentre l'epica saga di South Town arriva al suo culmine!

VIDEO MUSICALE

https://youtu.be/dNeNUE8FBRY

LA STORIA DI FATAL FURY

https://youtu.be/GxRelY8rzf8

¦ NUOVE MODALITA’

Lotta per la supremazia in EPISODE OF SOUTH TOWN, una modalità RPG per un solo giocatore!

Episode of South Town (EOST) è un’avventura RPG per un giocatore che deve affrontare i suoi sfidanti in varie condizioni di combattimento, guadagnando esperienza e altre ricompense per i suoi sforzi. Potenziate il vostro combattente, costruite un kit di abilità diversificato e dominate l'opposizione durante il vostro cammino

verso la vetta. Sogni e ambizioni impazzano a South Town: ora è il momento di diventare leggenda! Per giocare a EOST dovrai prima connetterti a Internet e aggiornare il gioco.

¦ ONLINE

Un'ampia gamma di funzionalità online per un'esperienza di netplay senza interruzioni!

FATAL FURY: City of the Wolves è completo di rollback netcode e funzionalità cross-platform, permettendo partite fluide e soddisfacenti a livello globale—anche con giocatori su sistemi e console differenti. Le modalità di gioco includono Ranked Match, Casual Match e Room Match, garantendo varietà in ogni sessione di gioco.

Combatti contro i cloni generati dall'IA!

La tecnologia IA studia il tuo stile di gioco mentre combatti online e crea automaticamente dei cloni, sia del tuo personaggio che del resto dei giocatori. Affronta i cloni uno ad uno, oppure scatenali contro altri!

¦ CONTENUTI EXTRA

Modalità di modifica del colore: personalizza i personaggi a tuo piacimento!

Regola l'aspetto dei tuoi combattenti preferiti modificando i colori di abiti/attrezzature, motivi e altro. 11 DJ di fama mondiale, 19 brani che fanno scuotere il palco!

SNK unisce 11 DJ di talento in FATAL FURY: City of the Wolves! Ispirati al motto del gioco "REV IT UP", 19 nuovi brani saranno la colonna sonora delle arene di City of the Wolves.

DJ Trailer

https://youtu.be/p-JoKg_i4q0

Jukebox: lasciati travolgere dai suoni della serie Fatal Fury!

Goditi la vasta scelta di tracce dalla serie Fatal Fury e crea le tue playlist personalizzando la musica di sottofondo di modalità e menu specifici!

Acquista il gioco base e il Season Pass 1! La Season 1 include Ken e Chun-Li di Street Fighter, oltre a tre icone fondamentali di South Town!

FATAL FURY: City of the Wolves sarà disponibile solo in questa Special Edition.

Al momento non sono previsti piani per vendere separatamente il gioco base e il Season Pass 1.

Per celebrare il lancio di Fatal Fury: City of the Wolves segui la campagna promozionale Follow & Repost su X!

¦ dove: https://x.com/FATALFURY_PR

¦ quando: dal 24 aprile al 4 maggio

¦ come: segui sia FATAL FURY: City of the Wolves (@FATALFURY_PR) che KOF STUDIO (@KOFstudio_en), e ripubblica il post della campagna.