Fantapapa, ecco il gioco che trasforma il conclave in una sfida tra cardinali e pronostici papali

Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo, arriva il Fantapapa, il gioco che coinvolge cardinali, conclavi e pronostici sul prossimo Papa. Ideato dal sito fantapapa.org, consente ai partecipanti di creare una propria squadra composta da 11 cardinali: un papabile titolare principale (che assegna 500 punti se eletto e 50 se menzionato dai media), nove papabili titolari con lo stesso sistema di punteggio, e un portiere impapabile, un cardinale ineleggibile che penalizza con -1000 punti in caso di elezione.

Si possono creare leghe con amici o unirsi a gruppi già esistenti. Oltre alla formazione, i giocatori possono indicare anche quale nome sceglierà il nuovo pontefice (valido 500 punti), la prima parola dell'annuncio (50 punti, con opzioni come "Annuntio vobis" o "Papam habemus"), il numero di fumate nere prima della bianca, il giorno della settimana dell’elezione, se il Papa porterà gli occhiali e a quale ordine religioso apparterrà.

Il punteggio si attiverà ufficialmente all’inizio del conclave, subito dopo l’"Extra Omnes", momento in cui le squadre non potranno più essere modificate. Il premio? Solo la gloria eterna, secondo gli ideatori del gioco, per chi dimostrerà le migliori doti da fantavaticanista.

