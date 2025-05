Conclave: ecco chi sono i 133 cardinali elettori, dal più giovane al più anziano

Home / Social News / Conclave: ecco chi sono i 133 cardinali elettori, dal più giovane al più anziano

Sono 133 i cardinali elettori che, dalle ore 16:30 del 7 maggio 2025, si chiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice, successore di Papa Francesco. Rappresentano 71 Paesi distribuiti nei cinque continenti. Il più giovane è Mykola Bychok, redentorista australiano di 45 anni, il più anziano è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, 79 anni.

Tra i partecipanti spiccano figure come Pietro Parolin e Matteo Zuppi, entrambi nati nel 1955, e una folta presenza di cardinali nati nel 1970, 1971 e 1972, come Baldo Reina, Leo Frank e Rolandas Makrickas.

Cinque elettori furono creati cardinali da Giovanni Paolo II: Philippe Barbarin, Josip Bozanic, Vinco Pulic, Peter Turkson e uno di provenienza francese. Ventidue furono nominati da Benedetto XVI e ben 108 (circa l'80% del totale) da Papa Francesco.

Trentatré fanno parte di ordini religiosi. I più numerosi sono i salesiani (5), seguiti da frati minori (4), gesuiti (4) e francescani conventuali (3). Presenti anche membri di altri ordini come redentoristi, verbiti, agostiniani, cappuccini, carmelitani scalzi, cistercensi, clarettiani, lazzaristi, missionari della Consolata, del Sacro Cuore, scalabriniani e spiritani.

I cardinali provengono da 17 nazioni africane, 15 americane, 17 asiatiche, 18 europee e 4 dell'Oceania. Tra loro: Chibly Langlois (Haiti), Arlindo Furtado Gomes (Capo Verde), Dieudonné Nzapalainga (Repubblica Centrafricana), John Ribat (Papua Nuova Guinea), Sebastian Francis (Malesia), Anders Arborelius (Svezia), Jean-Claude Hollerich (Lussemburgo), Virgilio do Carmo da Silva (Timor Est), William Seng Chye Goh (Singapore), Adalberto Martínez Flores (Paraguay), Stephen Ameyu Martin Mulla (Sudan del Sud) e Ladislav Nemet (Serbia).

Distribuiti per continente: 53 europei, 37 americani (16 dal Nord, 4 dal Centro, 17 dal Sud), 23 asiatici, 18 africani e 4 dall’Oceania.

Conclave: chi sceglie il nome del nuovo Papa e perché cambia identità

Habemus Papam. La fumata bianca sale in cielo, le campane di San Pietro suonano, e il mondo intero attende il nome del nuovo Papa.

Conclave al via oggi: 133 cardinali in Sistina per eleggere il nuovo Papa dopo la morte di Francesco

È iniziato oggi alle 16.30 il Conclave per l’elezione del 267esimo Papa, dopo la scomparsa di Papa Francesco il 21 aprile.

Conclave: il profilo di Pizzaballa secondo la CNN, il cardinale che potrebbe diventare Papa

Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e primo cardinale originario della città santa, è considerato dalla CNN un “candidato intrigante” per il Conclave 2025.