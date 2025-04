SWORD ART ONLINE Fractured Daydream terzo DLC

In SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – World Beyond III: Moonlit Night Fragment, i giocatori avranno accesso a due nuovi personaggi giocabili, Sachi e Philia, oltre a un nuovo scenario aggiuntivo, nuovi costumi, armi e altro ancora.

Nello scenario aggiuntivo del terzo DLC, Kirito, Asuna, Yuuki e gli altri decidono di rispondere a una richiesta di aiuto. Prima incontrano Philia e successivamente trovano Sachi svenuta nella neve e senza memoria. I giocatori dovranno quindi aiutare la squadra a far tornare la memoria a Sachi esplorando Galaxia. Ci riusciranno?

Nell'anime, Sachi è una giocatrice bloccata nel gioco VR Sword Art Online. È armata di una lancia a due mani a lunga gittata, ma si affida soprattutto alla sua funzione di supporto per aiutare e curare i membri del proprio party. In contrasto, Philia è una cacciatrice di tesori introdotta esclusivamente nella serie di videogiochi. È una combattente agile e veloce, in grado di sfruttare diverse abilità, come lanciarsi contro i nemici e colpirli con un salto doppio. Inoltre, ha la capacità di aumentare le proprie statistiche consumando un mod equipaggiato.

I contenuti di questo DLC, nonché del prossimo, World Beyond IV, che sarà disponibile più avanti, sono inclusi anche nel Character Pass Vol. 2, ora disponibile per l'acquisto.

Guarda Sachi e Philia in azione nei rispettivi trailer:

Sachi https://youtu.be/IzKnxXXchvY

Philia https://youtu.be/xI9Y-3zVwLs

Scopri SWORD ART ONLINE Fractured Daydream su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

