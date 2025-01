Disponibile il secondo DLC di SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream si espande oggi con un nuovo DLC, il secondo volume del Character Pass e la demo per Nintendo Switch!

In questo secondo DLC, chiamato SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - The Devil’s Comeback, i giocatori avranno accesso a due nuovi personaggi di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, M e Pitohui, al nuovo relativo scenario, a nuove armi, costumi e molto altro!

Il nuovo scenario seguirà Kirito, Sinon, LLENN e Fukaziroh che, dopo essere stati avvertiti da Cardinal, si dirigono a indagare su un'area di Galaxia dove stanno avvenendo le uccisioni dei giocatori. La squadra incontra Pitohui e M, che si uniranno allo sforzo e li aiuteranno a trovare i colpevoli. Riusciranno nella loro missione?

M è un ranger alto e massiccio e un eccellente cecchino. Ha anche con sé uno scudo corazzato che può dispiegare intorno a sé e usare come protezione mentre spara. Pitohui, è una giocatrice veterana di Gun Gale Online e una combattente versatile che eccelle nel combattimento a corto e medio raggio.

Il secondo volume del Character Pass darà accesso al Bonus Stamp Set 2 ora e più tardi, quando saranno disponibili, il DLC 3 e 4. Ogni DLC includerà anche un nuovo scenario e personaggi, il DLC 3 porterà Philia e Sachi e il DLC 4 aggiunge Mito e Cat Knight Alice.

Infine, arriva oggi una nuova demo per Nintendo Switch in cui i giocatori possono unirsi come parte di una squadra composta da 20 membri e scegliere tra due modalità, Boss Raid e Co-op Quest. In Boss Raid, la preparazione per il combattimento è la chiave per la vittoria contro il boss di alto livello del raid. Nella missione cooperativa, dovranno ripulire mappe separate e unirsi alla lotta contro il boss alla fine. I personaggi giocabili includono Kirito, Asuna, Agil, Argo, Sinon, Oberon, Leafa, LLENN e Fukaziroh! Le armi e gli accessori ottenuti durante questa demo possono essere trasferiti al gioco completo al momento dell'acquisto ed è possibile giocare online tra le versioni demo.

Per il nuovo trailer:

[Italiano] SWORD ART ONLINE Fractured Daydream — Pitohui Character Trailer

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream è disponibile per PlayStation 5, Xbox series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

