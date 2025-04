La collaborazione Diablo x BERSERK porta sangue, tradimento e Behelit a Sanctuary

Blizzard Entertainment invita giocatori e giocatrici a entrare nel mondo di BERSERK, il leggendario manga dark fantasy di Kentaro Miura, nel primo evento di questo genere su Diablo IV e Diablo Immortal.

La storia intrisa di sangue di Gatsu, Griffith e Banda del Falco arriva a Sanctuarium. Che stiate uccidendo Nosferatu Zodd in Diablo Immortal o dando la caccia ai demoni in cambio di Behelit in Diablo IV, la battaglia è appena iniziata.

Diablo IV: Berserk x Diablo (6 maggio - fine della Stagione 8)

Uccidi demoni, ottieni Behelit : sconfiggete nemici élite e scambia Behelit con cosmetici a tema nel Reliquiario di Berserk .

: sconfiggete nemici élite e scambia Behelit con cosmetici a tema nel . Stili iconici della serie : indossate l' Armatura del Berserker (Barbaro) , il Cavaliere del Teschio (Negromante) , Il Lottatore (Tagliagole) e altro ancora.

: indossate l' , il , Il e altro ancora. Pacchetti a tempo limitato : cavalcature, mascotte, trofei. Riscattate la vostra leggenda prima che termini la Stagione 8.

: cavalcature, mascotte, trofei. Riscattate la vostra leggenda prima che termini la Stagione 8. Twitch Drop in arrivo: supportate uno streamer e ottenete il trofeo cavalcatura Behelit del Teschio.

Diablo Immortal: Percorso del Lottatore (1 - 30 maggio)