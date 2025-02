Veeam e Microsoft: IA per la resilienza dei dati

Veeam amplia la partnership con Microsoft per sviluppare nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, migliorando la resilienza dei dati dei clienti

Microsoft investe in Veeam per aiutare i clienti a massimizzare il valore dei propri dati, garantendone al contempo la protezione e la disponibilità

Veeam Software, leader mondiale nel settore della Data Resilience, ha annunciato oggi l’ampliamento della partnership con Microsoft, che include un investimento azionario di Microsoft in Veeam, per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale volte ad aiutare i clienti a proteggere, recuperare e ottenere più valore dai loro dati.

Il 77% delle aziende della Fortune 500 e il 67% delle Global 2000 si affidano a Veeam per proteggere i propri dati da attacchi informatici, interruzioni e disastri. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale di Microsoft nella piattaforma di resilienza dei dati di Veeam, i clienti potranno ottenere approfondimenti più rapidi, un rilevamento delle minacce più intelligente e un ripristino più automatizzato, assicurando che i dati rimangano sempre sicuri, disponibili, affidabili e funzionanti.

Portare l'IA verso la resilienza dei datiVeeam si concentrerà su investimenti in ricerca e sviluppo, competenze architetturali e collaborazione progettuale con il supporto di Microsoft, per accelerare le innovazioni basate sull'AI a beneficio dei clienti. Veeam integrerà i servizi di AI di Microsoft, inclusi l'apprendimento automatico (ML), per migliorare le prestazioni dei suoi clienti:

Veeam Data Cloud for Microsoft 365 – La soluzione di backup più utilizzata per Microsoft 365, che protegge oltre 23,5 milioni di utenti.

– La soluzione di backup più utilizzata per Microsoft 365, che protegge oltre 23,5 milioni di utenti. Veeam Data Cloud Vault – Un servizio di protezione dei dati as-a-service (DPaaS), basato su Zero Trust Data Resilience, per backup sicuri e offsite su Microsoft Azure.

– Un servizio di protezione dei dati as-a-service (DPaaS), basato su Zero Trust Data Resilience, per backup sicuri e offsite su Microsoft Azure. New Entra ID Solutions – Rafforzare la sicurezza e la resilienza delle identità per le organizzazioni orientate al cloud.

Protezione e ripristino potenziati dall'intelligenza artificiale

L'integrazione di Veeam con Microsoft AI aiuterà le organizzazioni a:

Rilevare attività sospette prima che si intensifichino.

Identificare le vulnerabilità del backup che richiedono attenzione.

Automatizzare i rapporti di conformità e di recupero.

Accelerare il ripristino dei dati per riavviare più rapidamente le attività aziendali.

“In un mondo in cui le minacce informatiche sono in costante evoluzione e il cloud è per sua natura dinamico, la resilienza dei dati non è più un'opzione, ma una necessità imprescindibile,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Unendo le forze con Microsoft, porteremo l'intelligenza artificiale a 550.000 clienti e alla maggior parte delle aziende Fortune 500 e Global 2000, permettendo loro di proteggere, rilevare e recuperare più rapidamente che mai.”

“L'intelligenza artificiale sta trasformando ogni aspetto del business,” ha dichiarato Jason Graefe, Corporate Vice President, ISV’s & Digital Natives, Microsoft. “Integrando l'AI di Microsoft con le soluzioni di resilienza dei dati leader di mercato di Veeam, aiutiamo i clienti a proteggere i loro dati critici e a sbloccare nuove intuizioni ed efficienze su Microsoft 365 e Azure.”

Veeam Data CloudCostruito su Microsoft Azure, Veeam Data Cloud combina la sicurezza e l'affidabilità della piattaforma di resilienza dei dati leader del settore con la semplicità e l'accessibilità di un servizio cloud. Veeam Data Cloud offre backup-as-a-service (BaaS) per Microsoft 365 e Microsoft Azure, garantendo resilienza avanzata e sfruttando una potente tecnologia di protezione e sicurezza dei dati, il tutto in un'esperienza utente semplice e senza interruzioni.

Il design nativo del cloud di Veeam Data Cloud e la sua piattaforma compatibile con Microsoft Azure offrono una protezione leader per i dati di Microsoft 365 e Microsoft Azure, pronta all'uso con la semplicità dei criteri. L'architettura si basa sui principi dello Zero Trust e sfrutta Azure Blob Storage isolato dagli ambienti di produzione, con aggiornamenti e manutenzione continui, garantendo backup sicuri, protetti e pronti per un ripristino rapido. Questo servizio all-in-one include software di backup, infrastruttura e storage, mantenendo costi bassi e prevedibili e semplificando la gestione.

