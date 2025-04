Finale Monte Carlo 2025: Musetti sfida Alcaraz per il titolo ATP Masters 1000

Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si affrontano oggi, domenica 13 aprile 2025, nella finale del Rolex Monte Carlo Masters, primo torneo ATP Masters 1000 della stagione su terra battuta. L'incontro è programmato per le ore 12:00 sul Court Rainier III, anticipato rispetto all'orario previsto a causa delle previsioni di pioggia .

Musetti, 23 anni e numero 16 del ranking mondiale, ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 dopo una serie di prestazioni notevoli. Ha eliminato il campione in carica Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e ha superato Alex de Minaur in semifinale con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6(4), in un match durato 2 ore e 40 minuti .

Alcaraz, testa di serie numero 2 e attuale numero 3 del mondo, ha conquistato la sua settima finale in un Masters 1000 battendo Alejandro Davidovich Fokina in semifinale con il punteggio di 7-6(2), 6-4 . Il 21enne spagnolo cerca il suo secondo titolo stagionale dopo la vittoria a Rotterdam.

I due giocatori si sono incontrati quattro volte, con Alcaraz in vantaggio per 3-1. L'unica vittoria di Musetti risale alla finale dell'ATP 500 di Amburgo nel 2022, disputata su terra battuta. In caso di vittoria, Musetti diventerebbe il terzo italiano a conquistare un Masters 1000, dopo Jannik Sinner e Fabio Fognini, e salirebbe al settimo posto del ranking ATP .

La finale sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

