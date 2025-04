Funerali Papa Francesco, rafforzato piano sicurezza con bazooka anti-drone e 2000 agenti in campo

Oltre 200mila fedeli e 170 delegazioni straniere sono attese a Roma per i funerali di Papa Francesco. In vista dell’evento, è stato potenziato il piano sicurezza già predisposto per il Giubileo, come annunciato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il dispositivo prevede tiratori scelti sui tetti intorno a piazza San Pietro e l’utilizzo di bazooka anti-drone, strumenti in grado di bloccare e guidare a terra droni non autorizzati tramite inibizione delle onde radio. È stata già attivata una no-fly zone sull’intera area.

Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, nominato commissario per l'organizzazione delle esequie e dell’inizio del pontificato del nuovo Papa, ha illustrato le misure sanitarie e logistiche. I presenti saranno distribuiti in via della Conciliazione, piazza Pia e Castel Sant’Angelo, con 250 sanitari aggiuntivi e 2500 volontari in campo. È previsto l'uso del sistema It Alert per la diffusione multilingua di messaggi brevi e link informativi.

L’area di accoglienza a Centocelle è stata ampliata da 4000 a 7000 posti, destinati anche ai volontari provenienti da fuori regione. La Polizia Locale ha attivato le misure eccezionali previste per eventi straordinari, con un progressivo rafforzamento del pattugliamento nei pressi della Basilica di San Pietro. Saranno impegnati oltre 2000 agenti tra il 25 e il 26 aprile, inclusi unità in borghese per contrastare abusivismo e reati predatori.

La Questura di Roma, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, coordina l’intera macchina della sicurezza. Operano anche pattuglie fluviali sul Tevere, mentre i rinforzi delle forze dell’ordine già attivate per il Giubileo garantiranno il controllo continuo dei flussi e la prevenzione dei rischi.

