Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: possibile stretta di mano con Zelensky, attesi contatti con leader mondiali

Donald Trump atterrerà stasera intorno alle 23 all’aeroporto di Fiumicino per partecipare domani mattina, sabato 26 aprile alle ore 10, ai funerali di Papa Francesco. Al suo fianco ci sarà la first lady Melania. Alla vigilia del viaggio, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha lasciato aperta la possibilità di incontrare alcuni leader presenti a Roma: “Vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello e vorrei occuparmi di tutti loro. Molti vorranno parlare di commercio”.

Tra i presenti ci saranno circa 50 capi di Stato e di governo. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è attesa nella capitale: tra i temi sul tavolo, anche i dazi. Sarà presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che avrebbe chiesto formalmente un incontro con Trump, ma senza ricevere alcuna apertura ufficiale. Le possibilità di un faccia a faccia strutturato appaiono minime, anche a causa delle tensioni emerse dopo che Zelensky ha respinto la proposta americana sul riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, scatenando la reazione del tycoon.

Dagli Stati Uniti giungerà anche una delegazione del Congresso. Separatamente, è previsto l’arrivo dell’ex presidente Joe Biden, che aveva mancato un precedente incontro col Papa nel 2021 per via degli incendi in California. Non saranno presenti invece George W. Bush e Barack Obama. Fonti informate riferiscono che Trump ripartirà già in tarda mattinata, subito dopo la cerimonia, riducendo ulteriormente le possibilità di incontri formali.

A Bruxelles si sta valutando la possibilità di un colloquio con von der Leyen, anche se al momento non ci sono conferme. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Il Cairo, ha dichiarato che eventuali contatti saranno solo “occasionali”, considerando impossibile organizzare un vertice vero e proprio con così poco preavviso.

Secondo il protocollo vaticano, Trump e Zelensky non saranno seduti vicini. Si incroceranno per la prima volta dopo il loro ultimo scontro pubblico alla Casa Bianca, avvenuto lo scorso 28 febbraio. Tutti gli occhi saranno puntati sulla cerimonia per cogliere eventuali segnali, anche solo una stretta di mano tra i due.

Donald Trump sotto accusa per i dazi: 12 Stati lo citano in giudizio, la Cina chiede l'annullamento totale

Dodici Stati americani, guidati da New York, hanno intentato una causa contro Donald Trump presso il tribunale per il commercio internazionale, accusandolo di aver imposto dazi in modo arbitrario e senza l'approvazione del Congresso, provocando forti danni all'economia.

Possibile incontro tra von der Leyen e Trump sabato a Roma durante i funerali del Papa

La Commissione Europea sta valutando la possibilità di organizzare un incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump sabato a Roma, dove entrambi saranno presenti per i funerali di Papa Francesco.

Trump attacca Zelensky dopo lo stop ucraino al piano di pace USA: Dichiarazioni incendiarie, così si prolunga la guerra

L'Ucraina si dice pronta a negoziare con la Russia, ma non ad arrendersi, e rifiuta ancora una volta di riconoscere la Crimea come territorio russo.