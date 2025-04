COMICON - Funko celebra la cultura pop con i suoi prodotti esclusivi

Funko si prepara a conquistare Napoli con tanti nuovi Pop! dedicati ai personaggi più amati dell’immaginario collettivo

La 25^ edizione di Napoli Comicon è alle porte. In quattro giorni, dall’1 al 4 maggio, la Mostra d’Oltremare diventerà una vera e propria comunità composta da persone accomunate dalla stessa passione, trovando nella cultura pop un mezzo definitivo di espressione. Funko , come ogni anno, contribuirà a riunire la miriade di collezionisti e appassionati allo stand 3AE15 nel padiglione 3A .

Dagli iconici e inimitabili Pop! , le statuette in vinile che negli anni hanno raffigurato tantissimi personaggi e personalità reali e di finzione, ai Bitty Pop! , la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino alla moda da indossare con i prodotti Loungefly , il brand premium specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso abbigliamento e accessori.

Il popolo di Napoli Comicon avrà la possibilità di acquistare, in esclusiva, ben 3 Pop! provenienti dagli universi narrativi Marvel e Star Wars .

Per i fan dei supereroi Marvel ci sarà da leccarsi i baffi, grazie all’imperdibile Pop! dedicato a Spider-Man , in un’edizione speciale con teca contenente l’immagine della leggendaria copertina di Torment #1 e al Pop! di Captain America nella versione con baloon fumettistico , in cui recita l’indimenticabile frase “ I can do this all day! ”.

Dal mondo di Star Wars arriva il personaggio più iconico della saga, nonché uno dei più celebri della storia del cinema e della cultura pop. In esclusiva per i quattro giorni di fiera, infatti, sarà disponibile il Pop! (Retro) di Darth Vader . Pronti ad abbracciare il lato oscuro della Forza?

È così che Napoli Comicon si conferma, come sempre, un luogo dove appassionati, collezionisti e fan possono sentirsi a casa, condividendo le proprie passioni e riscoprendo, ogni giorno, la magia della fantasia e del gioco. Funko supporta da sempre le passioni di grandi e piccoli e perciò non resta che far partire il countdown in vista del 1° maggio.

Potrebbe interessarti anche: