D&D - SRD 5.2 ora disponibile

Dungeons & Dragons ieri ha ufficialmente rilasciato il System Reference Document (SRD) 5.2 sotto licenza Creative Commons.Questo aggiornamento si basa sulle fondamenta del SRD 5.1 e riflette il nostro continuo sforzo per supportare gli autori appassionati e di talento che fanno prosperare la comunità di D&D.

Il SRD 5.2 permette agli autori di utilizzare le regole base aggiornate per pubblicare i propri contenuti TRPG e mantenere la piena proprietà e il controllo delle loro creazioni.

Il SRD 5.2 amplia i contenuti esistenti con incantesimi, imprese, mostri ed equipaggiamenti aggiuntivi, dando agli autori più strumenti che mai per progettare avventure, mondi e set di regole che catturino le loro visioni uniche. Aggiungeremo inoltre risorse di transizione per aiutare gli autori ad adattarsi senza problemi dal SRD 5.1.

Inoltre, per la prima volta in assoluto, il SRD farà parte del processo di errata corrige, assicurando che venga aggiornato regolarmente man mano che vengono pubblicati i chiarimenti e le correzioni ufficiali per i libri delle regole base. In futuro verranno utilizzati i numeri di versione, in modo che gli autori possano facilmente tenere traccia delle modifiche e scegliere la versione più adatta alle loro esigenze.

La comunità di D&D è incredibilmente creativa e con il SRD 5.2 non vediamo l’ora di scoprire quali nuovi mondi, avventure ed esperienze verranno creati.