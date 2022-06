The Quarry è disponibile ora

2K e Supermassive Games hanno annunciato che The Quarry, un nuovissimo gioco narrativo teen-horror di Supermassive Games e del pluripremiato team di Until Dawn, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC via Steam.

The Quarry segue un gruppo di nove adolescenti animatori bloccati alla Cava di Hackett l'ultimo giorno del campo estivo. Con un insieme di star Hollywoodiane e leggende dell'horror, tra cui David Arquette (franchise di "Scream"), Ariel Winter ("Modern Family"), Justice Smith ("Jurassic World"), Brenda Song ("Dollface"), Lance Henriksen ("Aliens"), Lin Shaye ("Insidious"), Ted Raimi ("Creepshow") e altri ancora, i giocatori vestono i panni di ciascuno dei nove animatori del campo in un'emozionante storia cinematografica, in cui ogni decisione dà forma alla loro storia unica da un'intricata rete di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo o morire prima che arrivi la luce del giorno.

The Quarry offre ai giocatori una serie di caratteristiche coinvolgenti, tra cui:

? La tua storia, il tuo destino. Avrete il coraggio di controllare cosa c'è dietro quella botola? Indagherete sulle urla che riecheggiano nella foresta? Salverete i vostri amici o correrete disperatamente per la vostra vita? Ogni scelta, piccola o grande che sia, darà forma alla vostra storia e determinerà chi vivrà per raccontarla;

? Una splendida esperienza cinematografica. Tecniche all'avanguardia per il facescan e l'illuminazione cinematografica, combinate con le incredibili interpretazioni di un iconico cast di talenti hollywoodiani, portano in vita gli orrori della Cava di Hackett in una corsa al brivido cinematografico e al cardiopalma;

? Godetevi l’orrore con gli amici. Affidatevi a un massimo di sette amici nel gioco online, dove i giocatori invitati assistono e votano le decisioni chiave, creando una storia plasmata dall'intero gruppo! Oppure, giocate insieme in un'esperienza di party horror in cooperativa sul divano, dove ogni giocatore sceglie un consigliere e ne controlla le azioni;

? Personalizza la tua esperienza. La difficoltà regolabile per tutti gli elementi di gioco permette ai giocatori di qualsiasi livello di abilità di godersi l'orrore. E se preferite guardare piuttosto che giocare, la modalità Film vi permette di godervi The Quarry come un thriller cinematografico da guardare fino alla fine. Scegliete come volete che si svolga la storia, rilassatevi e sgranocchiate un po' di popcorn tra un urlo e l'altro!

Sviluppato da Supermassive Games,

The Quarry

dispone di classificazione PEGI 18. Per maggiori informazioni su

The Quarry

, visitate il

sito ufficiale del gioco.





