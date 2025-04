Giornata della Terra: Rapporto ESG Veeam

In occasione della Giornata della Terra, Veeam presenta il suo primo rapporto ESG, evidenziando le iniziative in ambito sostenibilità, impatto sociale e governance aziendale

Con 1543 chili di rifiuti elettronici evitati e 2.793 ore di volontariato donate, Veeam rafforza la propria leadership nel campo dell’ESG

Veeam Software, leader globale per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato oggi la pubblicazione del suo primo Environmental, Social, and Governance (ESG) Report, in concomitanza con il 55° anniversario della Giornata della Terra. Questo report rappresenta una pietra miliare nell’impegno di Veeam verso un futuro sostenibile, fondato su fiducia, trasparenza e solidi principi di governance.

“Oggi, in occasione di VeeamON, siamo orgogliosi di presentare il nostro primo rapporto ESG, che segna un passo fondamentale nel nostro percorso per rendere Veeam il miglior luogo in cui lavorare, contribuendo attivamente al benessere del pianeta e delle comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Crediamo che la nostra responsabilità vada ben oltre la semplice conformità: si tratta di un impegno concreto verso l’ambiente, le persone e la società. Non vogliamo solo dichiarare le nostre intenzioni, ma dimostrare i progressi compiuti e fissare obiettivi ambiziosi per il futuro. La Giornata della Terra ci ricorda l’importanza del nostro ruolo nella tutela delle risorse naturali e nella salvaguardia dell’ambiente, per garantire un futuro prospero alle prossime generazioni.”

Tra i principali risultati evidenziati nel rapporto ESG:

Ambiente: Prendersi cura del nostro pianeta

Riciclo dei rifiuti elettronici: Nel biennio 2023-2024, Veeam ha riciclato 1.203 laptop a livello globale, prevenendo la generazione di 1543 chili di rifiuti elettronici grazie a iniziative mirate di recupero dell’hardware.

Nel biennio 2023-2024, Veeam ha riciclato 1.203 laptop a livello globale, prevenendo la generazione di 1543 chili di rifiuti elettronici grazie a iniziative mirate di recupero dell’hardware. Strutture sostenibili: Otto sedi Veeam hanno ottenuto la certificazione LEED, a conferma dell’impegno costante verso pratiche di bioedilizia e sostenibilità ambientale.

Otto sedi Veeam hanno ottenuto la certificazione LEED, a conferma dell’impegno costante verso pratiche di bioedilizia e sostenibilità ambientale. Emissioni di gas serra: Nel 2023, Veeam ha effettuato la misurazione delle emissioni di base Scope 1 e Scope 2, registrando una riduzione nel 2024.

Nel 2023, Veeam ha effettuato la misurazione delle emissioni di base Scope 1 e Scope 2, registrando una riduzione nel 2024. Prospettive future: Entro il 2026, l’azienda si impegna a calcolare le emissioni Scope 3 e a collaborare con i propri fornitori per monitorare e ridurre l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

Sociale: Sostenere il nostro team e le comunità

Impatto sulla comunità: Nel 2024, i dipendenti Veeam hanno dedicato 2.793 ore al volontariato, supportando iniziative come rifugi per animali, operazioni di soccorso in caso di incendi boschivi e centri per la cura della demenza, attraverso programmi come Veeam Cares e la Veeam It Forward Marathon.

Nel 2024, i dipendenti Veeam hanno dedicato 2.793 ore al volontariato, supportando iniziative come rifugi per animali, operazioni di soccorso in caso di incendi boschivi e centri per la cura della demenza, attraverso programmi come Veeam Cares e la Veeam It Forward Marathon. Coinvolgimento dei dipendenti: L’84% dei collaboratori considera Veeam un “ottimo posto di lavoro”, mentre il 96% dei partecipanti al Global Day of Learning 2024 ha valutato positivamente l’esperienza formativa.

L’84% dei collaboratori considera Veeam un “ottimo posto di lavoro”, mentre il 96% dei partecipanti al Global Day of Learning 2024 ha valutato positivamente l’esperienza formativa. Empowerment e inclusione: Attraverso iniziative come EmpowerHer, Veeam ha offerto formazione gratuita per la certificazione a 150 donne e ha rafforzato il proprio impegno collaborando con organizzazioni come Women in Tech e Out & Equal.

Attraverso iniziative come EmpowerHer, Veeam ha offerto formazione gratuita per la certificazione a 150 donne e ha rafforzato il proprio impegno collaborando con organizzazioni come Women in Tech e Out & Equal. Benefici: Veeam mette a disposizione benefit competitivi, tra cui congedo parentale retribuito, matching 401(k), PTO illimitato, oltre a supporto per la pianificazione familiare e l’adozione.

Fiducia: Guidare con integrità

Governance: La strategia ESG di Veeam è supervisionata dal Dipartimento di Conformità, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

La strategia ESG di Veeam è supervisionata dal Dipartimento di Conformità, che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Cybersecurity: Il 100% dei dipendenti ha completato la formazione obbligatoria in materia di cybersecurity, mentre simulazioni avanzate di phishing sono state implementate per rafforzare la resilienza e la consapevolezza all’interno dell’organizzazione.

Il 100% dei dipendenti ha completato la formazione obbligatoria in materia di cybersecurity, mentre simulazioni avanzate di phishing sono state implementate per rafforzare la resilienza e la consapevolezza all’interno dell’organizzazione. Certificazioni: Veeam ha conseguito importanti certificazioni di settore, tra cui ISO 27701, ISO 27017 e l’attestazione HIPAA, con ulteriori riconoscimenti in programma per il 2025.

Veeam ha conseguito importanti certificazioni di settore, tra cui ISO 27701, ISO 27017 e l’attestazione HIPAA, con ulteriori riconoscimenti in programma per il 2025. AI e protezione dei dati: Con il lancio della propria Generative AI Policy, l’aggiornamento del Codice di Condotta e l’adozione di rigorose misure di protezione dei dati, Veeam riafferma il proprio impegno verso pratiche etiche, trasparenti e responsabili nell’uso delle tecnologie emergenti.

Nel suo percorso verso un futuro più sostenibile, Veeam presenta questo primo ESG Report come una solida base per valorizzare i traguardi raggiunti e definire le priorità future. L’azienda rinnova il proprio impegno verso un miglioramento continuo, allineando ogni azione alla missione di costruire un futuro più resiliente, inclusivo e responsabile.

