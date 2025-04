Jovanotti conferma i concerti a Roma: Li dedichiamo alla gioia di Papa Francesco

Jovanotti non annulla le date del tour. Nonostante la morte di Papa Francesco e i cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo, l’artista ha confermato tutti i concerti previsti al Palazzo dello Sport di Roma: 23, 25, 26, 28 e 29 aprile, oltre all’1 e 2 maggio. Dopo le voci su una possibile cancellazione, è stato lo stesso Jovanotti a chiarire tutto con una storia su Instagram. “Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e, come tutti, abbiamo appreso in diretta la notizia. Suoneremo a Roma a partire da stasera”, ha scritto. “Moltissimi hanno organizzato da tempo la partecipazione, anche da lontano. Realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e lui ne voleva a noi, a tutti i 9 miliardi di abitanti del mondo. La sua presenza è stata un dono. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle sue parole più amate: gioia”.

