DLSS 3: nuovi titoli che lo supportano

NVIDIA rilascia oggi per tutti gli appassionati di gaming un breve aggiornamento sui giochi con DLSS in arrivo sul mercato giusto in tempo per le vacanze.

Sono già stati annunciati oltre 35 giochi e applicazioni che supportano il DLSS 3 e 8 di questi sono già disponibili! In aggiunta, comunichiamo che altri 3 titoli supporteranno il DLSS 3 nel corso di questo mese e altri due supporteranno il DLSS 2 Super Resolution.

Per coloro che possiedono una scheda grafica o un computer portatile GeForce RTX di generazione precedente, potranno utilizzare il DLSS 2 Super Resolution in ogni gioco con DLSS 3. Inoltre, le integrazioni del DLSS 3 includono anche NVIDIA Reflex, tecnologia che riduce la latenza del sistema per tutti gli utenti di GeForce RTX, rendendo i giochi più reattivi.

Gli aggiornamenti di DLSS di questo mese includono:

DLSS 3

F1 22 - aggiornamento disponibile ora, che aumenta le prestazioni fino a 2,5 volte

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch - aggiornamento disponibile a partire dal 7 novembre, che aumenta le prestazioni di 2 volte.

Microsoft Flight Simulator - ora in versione beta, arriverà l'11 novembre insieme al lancio di Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 e alla nuova Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed - in arrivo il 15 novembre, con un aumento del frame rate fino a 2 volte.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - lancio il 18 novembre

DLSS 2 Super Resolution

Sackboy: A Big Adventure - disponibile da subito, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5 volte

PGA TOUR 2K23 - disponibile ora, con un aumento delle prestazioni fino al 70%

Crossout: Supercharged - aggiornamento disponibile ora

WRC Generations - The FIA WRC Official Game - in uscita il 3 novembre

The Chant - lancio il 3 novembre

Sono oltre 240 i giochi e le applicazioni che supportano il DLSS ed il numero sarà destinato a crescere sempre di più.

Gli sviluppatori amano l'aumento delle prestazioni che il DLSS offre ai loro giocatori e con il DLSS 3 i vantaggi sono ancora più evidenti.

Guardate il nostro video sulle impressioni degli sviluppatori con RTX Serie 40 per vedere CD PROJEKT RED, Fatshark e Nixxes discutere su come RTX e DLSS li aiutano a migliorare i loro giochi preferiti dai fan.

