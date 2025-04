Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES “Promotional Short Anime Series” disponibile

Creata da KONAMI animation e pubblicata sul canale Yu-Gi-Oh! OCG, la serie anime prende il via con il primo episodio, Sky Striker Ace I “ Sky Striker Ace - Raye”.

KONAMI presenta in anteprima Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES “Promotional Short Anime Series”. Creato da KONAMI animation, l'episodio di lancio introduce la storyline Sky Striker Ace, dando vita a uno dei temi più amati dai fan attraverso animazioni di alta qualità.

Con cadenza mensile, ogni episodio approfondirà la lore di iconici mostri. Il secondo episodio di Sky Striker Ace andrà in onda a maggio e svilupperà ulteriormente la storia tra Sky Striker Ace - Raye e Sky Striker Ace - Roze: due rivali destinati ad affrontarsi utilizzando tecnologie avanzate.

La programmazione proseguirà a giugno con il lancio di The Fallen & The Virtuous, che si concentrerà su alcune tra le carte più apprezzate dai Duellanti, come Caduto di Albaz e Dogmatika Ecclesia, la Virtuosa.

Lanciato a febbraio 2024 e fondato da KONAMI, KONAMI animation è uno studio dedicato alla creazione di animazioni di alta qualità, in grado di combinare le tecnologie e le conoscenze che KONAMI ha acquisito nel corso degli anni sia in ambito videoludico sia in ambito animazione.

Per seguire la serie Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES, visitate il canale YouTube ufficiale Yu-Gi-Oh! OCG.