Creative Zen Air Pro Recensione

Oggi vi parlo delle Creative Zen Air Pro. Sono un paio di auricolari wireless che, per il loro prezzo, offrono una combinazione convincente di funzionalità e prestazioni. Le Creative Zen Air Pro sono dotati di un'eccellente qualità audio, in particolare nella gamma delle frequenze medie e alte, con voci chiare e strumenti dettagliati. Anche la cancellazione attiva del rumore (ANC) è efficace, riducendo significativamente il rumore ambientale senza compromettere la qualità audio.



Qualità audio e Cancellazione attiva del Rumore

Gli auricolari Creative Zen Air Pro colpiscono costantemente per il loro suono ben definito.Producono alti chiari e nitidi, permettendo di apprezzare le complessità di ogni strumento e performance vocale. Laè particolarmente impressionante, offrendo voci ricche enaturali e una rappresentazione equilibrata degli strumenti come chitarre e tastiere. Anche la risposta dei, fornendo una solida base senza sopraffare le altre frequenze. I bassi sono serrati e ben controllati, aggiungendo profondità e ricchezza senza confondere il suono generale. Gli auricolari offrono un suono completo, piacevole per un'ampia gamma di generi, dalla musica acustica a quella elettronica. Gli auricolarisono dotati di cancellazione attiva del rumore (), che riduce efficacemente il rumore ambientale per migliorare la tua esperienza di ascolto. Il sistema ANC utilizza quattro microfoni per monitorare e contrastare continuamente il rumore ambientale, isolando l'utente efficacemente dall'ambiente circostante. Nell'uso pratico, il sistema ANC riduce significativamente ildi fondo, permettendo di concentrarsi sulla musica o sui contenuti audio senza distrazioni. Gli auricolari sono particolarmente efficaci nel bloccare i rumori a bassa frequenza, come il rombo degli aerei o il ronzio del traffico. Sebbene non sia perfetto, il sistema ANC svolge un lavoro encomiabile nel ridurre il rumore senza compromettere la qualità audio.

Gli auricolarivantano una durata della batteria impressionante, fornendo fino adi riproduzione con una singola carica e fino ase riposte in una custodia completamente carica. Ciò significa che si può godere di sessioni di ascolto prolungate senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Con ANC abilitato, la durata della batteria scende aancora rispettabili. Laè comoda da trasportare e si infila facilmente in una tasca o in una borsa.

Comfort e Facilità d'uso

Gli auricolarisono progettati per un comfort a lungo termine, sono molto leggeri e i morbidi inserti in silicone offrono una vestibilità sicura e confortevole. I gommini sono disponibili in varie dimensioni per garantire una perfetta aderenza alla maggior parte delle forme di orecchio. Gli auricolari sono progettati per ancorarsi bene all'orecchio e a mantenersi sempre in posizione, anche durante le attività più intense. Questo, combinato con il loroli rende comodi da indossare per periodi prolungati, durante gli allenamenti o gli spostamenti. Gli auricolarisono incredibilmente facili da usare, con controlli touch intuitivi che ti consentono di controllare la riproduzione, rispondere alle chiamate, regolare il volume, ecc. I controlli sono reattivi e registrano accuratamente i tuoi. Gli auricolari sono inoltre dotati di un sensore di prossimità che mette automaticamente in pausa la musica quando li rimuovi dallee riprende la riproduzione quando li rimetti. Si tratta di una comoda funzionalità che previene fastidiose interruzioni quando si fa breve pausa dall'ascolto. Sebbene non siano gli auricolari più compatti sul mercato, la loro comoda vestibilità e ili rendono adatti all’uso quotidiano.

Conclusioni

Voto 9/10

Gli auricolarihanno un eccellente rapporto qualità-prezzo e offrono una combinazione convincente di funzionalità e. La loro eccellente qualità audio, l'efficace cancellazione del rumore e la lunga durata della batteria li rendono un'ottima scelta per gli amanti dellache desiderano un paio di auricolari wirelesssenza spendere una fortuna. Con le loro caratteristiche impressionanti e il valore complessivo, le Creative Zen Air Pro rappresentano una soluzione di auricolari wireless conveniente e di alta qualità.

Stile: Auricolari

Tipo di Prodotto: True wireless

Connettività: USB tipo C (ricarica), Ricarica wireless Qi, Bluetooth 5.3

Impermeabile: IPX5

Temperatura di funzionamento: 0–45°C

Utilizzo consigliato: movimento, Sport, Comunicazioni, Musica/Film

Dimensioni: (L x P x A) 27,7 x 25,9 x 23,3 mm,

Custodia di ricarica: 64,0 x 43,9 x 29,0 mm

Peso Auricolari: 2 x 5.33g,

Custodia di ricarica: 41g

Lunghezza cavo: 0.3m / 0.98 ft

Tipo di batteria: polimeri di ioni di litio x 1 – 60 mAh,

Custodia di ricarica: polimeri di ioni di litio x 1 – 500 mAh

Microfono: Sensibilità 1 kHz: - 42 dBV / Pa

Assistente vocale: Siri, Assistente Google

Tipo: Omni-directional MEMS x 6

DriverRisposta in frequenza: 20-20.000 Hz

Tipo: Neodymium Dynamic Driver x 2

Codec wireless:?AAC, SBC, LC3, LC3+ (ULL)

Frequenza operativa: 2402–2480 MHz

Raggio di funzionamento: fino a 10 m in spazi aperti

Colore: Bianco