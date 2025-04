Elsa Pataky: «Con Chris Hemsworth lavoro ogni giorno per ritrovare la scintilla. Ho scelto la famiglia rinunciando alla carriera»

Elsa Pataky, attrice e imprenditrice, è tornata in Spagna per celebrare i dieci anni di collaborazione con il marchio Gioseppo, lasciando temporaneamente la sua casa in Australia. Intervistata da Vanity Fair, ha raccontato le scelte fatte tra carriera, maternità e amore.

Dopo il matrimonio con Chris Hemsworth e la nascita dei tre figli — India Rose nel 2012 a Londra, e i gemelli Tristan e Sasha nel 2014 a Los Angeles — Elsa ha deciso di mettere in pausa la carriera per concentrarsi sulla famiglia: «Ho scelto di lavorare molto meno. È un privilegio che non tutte le mamme possono permettersi. Rinunciare a sogni e ambizioni non è stato facile, ma sono fiera della mia decisione».

Ora che i figli crescono e iniziano ad avere maggiore autonomia, per lei si apre una nuova fase: «Non hanno più bisogno di me come prima. Posso tornare a impegnarmi in progetti che mi appassionano e riscoprire il mio lato professionale».

Riguardo al rapporto con Hemsworth, racconta la quotidianità di un legame che richiede cura e dedizione: «Il matrimonio è sempre impegnativo, soprattutto quando si sta tanto insieme. L’amore cambia, ma bisogna impegnarsi per ritrovarsi, per guardarsi di nuovo come la prima volta. Io cerco sempre momenti di riconnessione, per continuare ad ammirare la persona che ho accanto e riscoprire quella scintilla iniziale».

