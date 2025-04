Sora, muore soffocato con una fetta di prosciutto a Pasqua: oggi i funerali di Angelo Vitale

È morto soffocato mentre mangiava una fetta di prosciutto durante il pranzo di Pasqua: si chiamava Angelo Vitale, aveva 50 anni e risiedeva a Sora, in provincia di Frosinone. La tragedia si è consumata domenica 20 aprile 2025, mentre l’uomo, affetto da disabilità, si trovava con i familiari per festeggiare insieme la ricorrenza.

Durante il pranzo, Vitale ha cominciato a soffocare improvvisamente. I parenti hanno lanciato subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’auto medica e una pattuglia dei carabinieri. Nonostante l’intervento tempestivo, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile: il cinquantenne è deceduto poco dopo.

Oggi, martedì 22 aprile, si svolgono i funerali nella chiesa parrocchiale di Valleradice, quartiere della città in cui l’uomo viveva. La cerimonia è fissata per le 10.30, alla presenza di parenti, amici e conoscenti che si stringeranno attorno alla famiglia. Sul manifesto funebre è stata espressamente indicata la volontà dei familiari: "Non fiori, ma opere di bene".

