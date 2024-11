Fuga di 43 macachi rhesus da un laboratorio di ricerca in Carolina del Sud: allerta per i residenti

Nella cittadina di Yemassee, Carolina del Sud, 43 macachi rhesus sono fuggiti dall'Alpha Genesis, un centro specializzato nell'allevamento di primati per scopi medici e di ricerca. La fuga è avvenuta a causa di una svista del personale, che ha lasciato aperto il recinto degli animali.

Le autorità locali hanno immediatamente avvisato la popolazione, esortando i residenti a chiudere porte e finestre e a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti delle scimmie. Secondo il Dipartimento di Polizia di Yemassee, gli esemplari in fuga sono giovani femmine, ciascuna del peso di circa 3 chilogrammi.

Nella serata di ieri, la polizia ha comunicato che l'azienda ha localizzato il gruppo di macachi e sta tentando di attirarlo utilizzando del cibo. È stato ribadito ai cittadini di non avvicinarsi in alcun modo agli animali. Per facilitare il recupero, sono state posizionate trappole nell'area e le forze dell'ordine stanno utilizzando telecamere a infrarossi per individuare i primati.

Alpha Genesis ha rassicurato la comunità affermando che, data la giovane età e le dimensioni delle scimmie, queste non sono ancora state sottoposte a test e non rappresentano un rischio sanitario. Greg Westergaard, CEO di Alpha Genesis, ha espresso frustrazione per l'accaduto, ma ha manifestato ottimismo riguardo al recupero degli animali, confidando che possano tornare spontaneamente alla struttura. Ha inoltre sottolineato che, sebbene nei boschi circostanti vi sia del cibo disponibile, le scimmie prediligono le mele, che verranno utilizzate come esca per favorire il loro rientro.