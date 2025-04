TEMPEST RISING: DISPONIBILE ACCESSO ANTICIPATO

TEMPEST RISING: ACCESSO ANTICIPATO DISPONIBILE DA OGGI PER I POSSESSORI DELLA DELUXE EDITION

Preordina ora e sii tra i primi a vivere due epiche campagne RTS per giocatore singolo e la modalità multiplayer prima del lancio ufficiale previsto per il 24 aprile

Una nuova era per gli appassionati degli strategici in tempo reale sta per cominciare. Tempest Rising, l’attesissimo RTS moderno pubblicato da 3D Realms (etichetta di Saber Interactive) e Knights Peak, in collaborazione con lo sviluppatore Slipgate Ironworks, dà ufficialmente il via oggi all’accesso anticipato per tutti i possessori della Deluxe Edition. Preparati a tuffarti in un’esperienza adrenalinica di costruzione base, gestione risorse e guerra totale, in quello che è considerato il vero erede spirituale degli iconici RTS degli anni ’90 e 2000.

Guarda il trailer dell’Early Access di Tempest Rising:

(https://www.youtube.com/watch?v=yp6l1N-2jWU)

Preacquista subito la Deluxe Edition e inizia a giocare immediatamente!

Il campo di battaglia ti aspetta! Il lancio ufficiale di Tempest Rising è previsto per il 24 aprile, ma chi sceglie di non aspettare può iniziare a giocare oggi stesso acquistando la Deluxe Edition al prezzo di € 49,99.

Questa versione offre accesso anticipato a:

Due campagne complete e basate su fazioni per giocatore singolo

Modalità multiplayer Quick Play

Modalità Skirmish



…il tutto giocabile da subito!

I possessori della Deluxe Edition riceveranno anche:

Un artbook digitale esclusivo che esplora l’arte e il mondo di Tempest Rising.

La colonna sonora completa in formato digitale, con 41 tracce originali firmate dal leggendario Frank Klepacki (autore delle musiche di Command & Conquer), e da altri artisti amati dalla community, tra cui Michael Markie, Hexenkraft, Music Imaginary: Cielecki/Skorupa/Wierzynkiewic, e Sigurd Jøhnk-Jensen.

Anche la Standard Edition, disponibile dal 24 aprile, è preacquistabile al prezzo di € 39,99. Ordinando una qualsiasi edizione, riceverai gratuitamente il DLC “Commander Pack”, con una selezione di cosmetici esclusivi in-game: icone giocatore bonus, skin, cursori personalizzati e molto altro.

Il multiplayer classificato sarà disponibile per tutti con il lancio ufficiale del gioco il 24 aprile.

Tempest Rising: un ritorno strategico in un mondo alternativo

Tempest Rising ti catapulta in un 1997 alternativo, devastato dalla guerra, dove la crisi dei missili di Cuba ha avuto un esito nucleare. Vivi due campagne epiche, con fazioni completamente diverse e un gameplay profondo che valorizza la strategia e l’abilità. Costruisci la tua base, guida i tuoi eserciti in battaglia ed elabora tattiche audaci per conquistare la vittoria.

Caratteristiche principali:

Gameplay RTS classico con costruzione base, combattimenti frenetici e grande possibilità di personalizzazione

con costruzione base, combattimenti frenetici e grande possibilità di personalizzazione Due fazioni asimmetriche , ognuna con sistemi di risorse, unità e stili di gioco unici

, ognuna con sistemi di risorse, unità e stili di gioco unici Due campagne epiche per giocatore singolo con sequenze narrative tra le missioni

con sequenze narrative tra le missioni Skirmish, partite personalizzate e matchmaking classificato basato sul sistema Glicko-2

Preacquista la Deluxe Edition di Tempest Rising e unisciti subito alla battaglia, in anticipo sul lancio ufficiale del 24 aprile!

Per tutte le novità e aggiornamenti, visita https://tempestrising.com e segui Tempest Rising su X/Twitter e Discord.About Saber Interactive

Potrebbe interessarti anche: