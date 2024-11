Jamiroquai in tour nel 2025: unica data italiana a Milano

I Jamiroquai, iconica band britannica guidata da Jay Kay, annunciano il loro ritorno sulle scene musicali con il "The Heels of Steel Tour" nel 2025. Dopo sei anni di assenza, il gruppo intraprenderà una tournée europea che includerà un'unica data italiana: il 13 novembre 2025 all'Unipol Forum di Milano.

La tournée prevede 14 date tra Regno Unito ed Europa, con tappe in città come Barcellona, Lione, Zurigo, Vienna, Berlino, Colonia, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Glasgow, Manchester, Londra e Birmingham.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per i titolari di carta Mastercard dalle ore 10:00 di mercoledì 20 novembre 2024. La vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 22 novembre 2024 sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket.

Con una carriera trentennale, i Jamiroquai hanno ottenuto 15 nomination ai Brit Awards, un Grammy e oltre 1,7 miliardi di stream su Spotify. Il tour rappresenta un'opportunità per i fan di rivivere i successi storici della band e scoprire nuovi brani.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale della band.

Jamiroquai entra in The Sandbox e il metaverso si colora di note funky - La band britannica è pronta a trasformare la sua Virtual Insanity e altri indimenticabili brani in esperienze interattive travolgenteThe Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi la partnership con Jamiroquai, per portarne lo spirito libero e la musica travolgente nel metaverso.