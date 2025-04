Giornata della terra 2025, Reolink al fianco delle ONG per promuovere la conservazione globale

Reolink, leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, celebra la Giornata della Terra 2025 unendo innovazione tecnologica e tutela ambientale attraverso partnership di respiro internazionale. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha fornito quasi 1000 telecamere a ONG partner in tutto il mondo, sostenendo la conservazione degli ecosistemi e la protezione della biodiversità.

Un ponte fra la tecnologia e la conservazione della fauna selvatica

Nel 2024, Reolink ha rafforzato il proprio impegno ambientale collaborando con 13 nuove ONG in diversi continenti, fornendo loro tecnologie avanzate per il monitoraggio remoto della fauna selvatica, l'analisi dati in tempo reale e la sorveglianza non invasiva degli habitat naturali. Attraverso partnership consolidate con organizzazioni l'Olive Ridley Project (OPR) - attiva nella protezione delle tartarughe marine alle Maldive – e la BCN Honey Fest, in Spagna, dedicato alla salvaguardia delle api, le telecamere Reolink hanno ampliato il loro impatto globale, garantendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e conservazione ecologica.

Fra queste nuove iniziative, le telecamere Reolink rivestono un ruolo centrale nella tutela delle specie e nella riduzione dei conflitti uomo-fauna. In Italia, l'associazione Salviamo l'Orso (SLO) impiega le Reolink Go Ranger PT - prime telecamere trail 4K 4G al mondo con funzione pan-tilt - integrate nel sistema WADAS (Wild Animal Detection and Alert System), potenziato da intelligenza artificiale. Questo sistema protegge l'orso bruno marsicano, specie in pericolo, e previene collisioni tra animali e veicoli.

"“Siamo rimasti entusiasti nel constatare come le telecamere inviino continuamente immagini e video, fornendo dati preziosi per il nostro sforzo di salvaguardia animale”, ha dichiarato Stefano Dell'Osa, responsabile del team WADAS, Functional Safety Software Architect di Intel e volontario presso SLO.

In Canada, Gates’ Wildlife Control - organizzazione leader nella rimozione e protezione della fauna selvatica - ha installato quasi 50 telecamere Reolink Go Ultra, modelli 4K 8MP alimentati a batteria con connettività 4G LTE e funzionalità pan-tilt, per monitorare procioni e altre specie selvatiche urbane. "Le telecamere di Reolink ci permettono di monitorare a distanza il processo di rimozione 24 ore su 24, 7 giorni su 7; queste riprese ininterrotte ci permettono di osservare e imparare dal comportamento degli animali", ha spiegato Cassandra Gates, tecnica dell'organizzazione.

Piccole azioni, impatto globale

Al cuore della missione Reolink risiede la convinzione che azioni mirate possano generare impatti profondi e sostenibili. Ogni telecamera opera come "guardiano silenzioso", acquisendo dati per agevolare ricerche non invasive e monitoraggi a lungo termine, preservando l'integrità degli ambienti osservati.

In occasione della Giornata della Terra 2025, Reolink ribadisce che la tutela della biodiversità nasce dall'osservazione non invasiva degli ecosistemi. Dispositivi come Go PT Ultra, Go Ranger PT, e TrackMix LTE, progettati per ambienti esterni selvatici, sono oggi strumenti chiave per le ONG, grazie a connettività 4G, rilevamento AI avanzato e monitoraggio remoto 24/7. Dalla protezione dell'orso bruno marsicano tramite sistemi WADAS all'armonizzazione uomo-fauna urbana, ogni innovazione tecnologica diventa un tassello per risultati misurabili su scala globale.

Da oggi al 25 aprile, Reolink offre importanti promozioni, fino a 90 euro di riduzione, su GO PT Ultra, GO Ranger PT e TrackMix LTE su Reolink.com e Amazon.

Inoltre, con il codice ED041705 sarà possibile ottenere un extra 5% di sconto:Sul sito ufficiale Reolink:

GO PT Ultra con pannello solare, da 239,99€ a 189,99€, con uno sconto di 50€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 180,49€

Go Ranger PT con pannello solare, da 289,99€ a 199,99€, con uno sconto di 90€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 189,99€

TrackMix LTE con pannello solare, da 299,99€ a 239,99€, con uno sconto di 60€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 227,99€

Su Amazon:

GO PT Ultra con pannello solare, da 239,99€ a 189,99€, con uno sconto di 50€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 180,49€

Go Ranger PT con pannello solare, da 249,99€ a 199,99€, con uno sconto di 50€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 189,99€

TrackMix LTE con pannello solare, da 299,99€ a 239,99€, con uno sconto di 60€. Disponibile, con sconto extra del 5%, a 227,99€

