KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE NEI NEGOZI EUROPEI

SQUARE ENIX ha annunciato che è ora possibile pre-ordinare KINGDOM HEARTS All-In-One Package, una raccolta in formato fisico di 10 titoli di KINGDOM HEARTS in un unico pacchetto, presso rivenditori europei partecipanti, e che uscirà su console PlayStation4 il 12 giugno 2025.

Questa è l'opportunità perfetta per immergersi nel magico mondo di KINGDOM HEARTS, in cui sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e i loro amici mentre cercano di fermare l’invasione degli Heartless che minacciano il loro universo.

I fan esploreranno gli indimenticabili mondi Disney e uniranno le forze con i personaggi più amati di Disney e FINAL FANTASY™ per lottare contro l'oscurità e riportare la luce in tutti i mondi.

La raccolta include i giochi seguenti:

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS ? Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage –

KINGDOM HEARTS III

In KINGDOM HEARTS III, Sora fa squadra con Paperino e Pippo per fermare la nefanda Organizzazione XIII e ritrovare i suoi amici Riku e Kairi. Guidati dalla forza della positività e dell'amicizia, Sora, Paperino e Pippo supereranno sfide difficilissime e cercheranno di sconfiggere l'oscurità che minaccia i mondi Disney e Pixar più iconici.

KINGDOM HEARTS è una serie di giochi di ruolo nata dalla collaborazione tra Disney e Square Enix. Il primo KINGDOM HEARTS è uscito nel marzo del 2002 per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation®2, ed è stato seguito da svariati altri prodotti. La serie, che ha venduto oltre 38 milioni di copie in tutto il mondo, celebra il suo 23° anniversario quest'anno. Fin dalla sua uscita nel 2019, l’acclamatissimo GdR KINGDOM HEARTS III ha venduto più di sette milioni di copie in tutto il mondo, sia fisiche che digitali, rendendolo il gioco venduto più velocemente nella storia della serie.