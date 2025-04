Matilde Brandi: mi sposo con Francesco il 26 gennaio 2026, Angela Melillo è cambiata

Matilde Brandi ha annunciato che sposerà Francesco Tafanelli il 26 gennaio 2026 a Roma, data scelta in coincidenza con il compleanno del compagno. La notizia è stata rivelata durante l’intervista a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, in onda sabato 19 aprile su Rai 2. Inizialmente il matrimonio era previsto per il 10 novembre, ma la coppia ha deciso di posticiparlo. Brandi ha precisato che sarà il suo primo matrimonio, poiché con Marco Costantini, padre delle sue gemelle Aurora e Sofia nate nel 2006, non si era mai sposata.

Durante la trasmissione, la showgirl ha ricordato il primo incontro con Tafanelli, avvenuto grazie a Manila Nazzaro: "Alla prima passeggiata a Castel Sant’Angelo mi chiese di sposarlo". Brandi ha recentemente partecipato allo show Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, conclusosi il 12 aprile con la vittoria di Lorenza Mario.

In trasmissione ha parlato anche del rapporto incrinato con Angela Melillo, con cui avrebbe avuto un allontanamento per questioni professionali: "Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro", ha spiegato. "Non riconosco più Angela, è come se fosse manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più".

