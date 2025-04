Paolini sfida Niemeier a Stoccarda: orario, precedenti e diretta TV del match

Jasmine Paolini torna in campo giovedì 17 aprile nel torneo WTA 500 di Stoccarda, dove affronterà la tedesca Jule Niemeier, attualmente numero 121 del ranking mondiale. In palio un posto nei quarti di finale, contro la vincente tra Coco Gauff ed Ella Seidel. L’azzurra, numero 6 del mondo, arriva dalla vittoria su Eva Lys, nel suo primo match con il nuovo coach Marc Lopez.

Quello di oggi sarà il terzo confronto tra le due: nei due precedenti, entrambi nel 2022, Paolini ha sempre vinto. A Parma si impose al primo turno con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, mentre a Cluj-Napoca vinse nei quarti per 7-5, 7-5.

Il match contro Niemeier è in programma non prima delle 13:40. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e SuperTennis, e in streaming su Sky Go e Now.

