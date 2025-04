Heather Parisi replica a Pomeriggio 5: Mai detto no ai vaccini, sostengo la libertà di scelta

Heather Parisi risponde alle dichiarazioni fatte da Myrta Merlino durante la puntata di Pomeriggio 5 del 16 aprile, chiarendo la propria posizione sull’obbligo vaccinale. In un lungo post sui social, la showgirl contesta alcune affermazioni trasmesse in tv: "Se il mio video fosse stato mandato integralmente, si sarebbe capito che non ho fatto affermazioni medico-scientifiche, ma ho semplicemente sostenuto la raccolta firme per il referendum contro l’obbligo vaccinale in età pediatrica".

Parisi precisa che la libertà di scelta dovrebbe spettare ai genitori, in accordo con il medico di fiducia, e ribadisce il diritto di opinione: "Non credo sia stato abolito il diritto di esprimersi su un referendum. Non ho mai chiuso i commenti sui miei profili: chi mi segue può esprimersi liberamente, a differenza di quanto avviene su alcuni account di tuoi ospiti".

La showgirl sottolinea di far parte a pieno titolo della comunità italiana nonostante la residenza a Hong Kong: "Mio marito e i miei figli hanno passaporto italiano, siamo iscritti all’Aire, abbiamo gli stessi diritti di chi vive in Italia".

Nel servizio di Pomeriggio 5 si è parlato anche delle sue passate polemiche con Matteo Bassetti, dei contrasti con Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli e con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, attuale compagna del cantante Ultimo. In studio erano presenti Alessandro Cecchi Paone, Davide Maggio, Samantha De Grenet ed Eva Grimaldi.

Parisi aveva già sostenuto pubblicamente l’iniziativa Permiofiglioscelgoio per l’abolizione dell’obbligo vaccinale pediatrico, spiegando: "Non significa essere contro i vaccini o la scienza, ma difendere il diritto di decidere cosa è meglio per i propri figli".

