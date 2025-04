NUOVA CAMPAGNA DIGITAL DI YAS!GAMES

YAS!GAMES, la linea di party game più audace e irriverente di sempre, continua a collezionare successi e si prepara a conquistare i giocatori con una nuova campagna di comunicazione attiva da fine aprile. Al centro dell’attività un piano di digital advertising strutturato e dinamico, con azioni mirate sulle principali piattaforme social: Amazon ADV e Prime Video, YouTube, TikTok e Meta (Instagram e Facebook). A dare ulteriore forza alla campagna sarà una strategia di influencer marketing che coinvolgerà due dei creator più creativi e seguiti del momento, Nikola Greku e Shinhai Ventura, pronti ad amplificare il mood irriverente e il divertimento travolgente firmato YAS!GAMES.

Protagonisti assoluti della campagna saranno Birdy Call, Smart Ass e Joke’s On Who, le tre nuove proposte pensate per portare ancora più risate e adrenalina nelle serate tra amici. In Birdy Call, i giocatori vestono i panni di simpatici uccelli con un solo obiettivo: accoppiarsi e collezionare più Uova possibile! Tra versi improbabili, bluff e imprevisti esilaranti, il divertimento è garantito… chi riuscirà a “quagliare” per primo diventando il campione del nido? Joke’s On Who invece mette alla prova la conoscenza della cultura pop: bisogna far indovinare personaggi famosi usando il minor numero di indizi, basati su carte che presentano frasi scritte come un post social. Infine, Smart Ass è una sfida in cui è fondamentale avere riflessi pronti e tanta prontezza mentale per dimostrare di essere i più svegli del gruppo.

Accanto alle novità, la campagna digital continuerà a valorizzare anche gli iconici best seller della linea YAS!GAMES, veri e propri must-have per gli amanti dei party game. Punish Me, Daddy torna a infiammare le serate con sfide audaci e domande imbarazzanti che mettono alla prova il coraggio (e il pudore!) dei giocatori. Muffin Time, con il suo mix esplosivo di trappole, strategie imprevedibili e colpi di scena, garantisce un'esperienza di gioco imprevedibile e sempre diversa. Don’t Get Got – Non Farti Beccare aggiunge invece un tocco di sana paranoia e divertimento puro: ogni partecipante riceve missioni segrete da portare a termine senza farsi scoprire, in una sfida che abbandona il tavolo da gioco e si sviluppa ovunque e in qualsiasi momento, anche per giorni. Per chi ama la musica, Hitster e Hitster Radio Italia trasformano ogni round in un viaggio tra hit internazionali e italiane, tra memoria e ritmo, perfetti per sfidare amici a colpi di canzoni. Immancabile in ogni campagna What Do You Meme? e tutte le sue espansioni, il party game che fa dell’ironia e del divertimento il segreto del suo successo inarrestabile.

Con l’arrivo dei nuovi titoli e una campagna digital strutturata e coinvolgente, YAS!GAMES consolida la sua leadership nel mondo dei party game, confermandosi un punto di riferimento per il divertimento in tutte le sue forme. L’offerta si fa ancora più inclusiva e trasversale, parlando non solo ai kidult – ormai veri core gamer del genere – ma anche a famiglie, con giochi capaci di adattarsi a ogni occasione. L’obiettivo? Far divertire tutta l’Italia, per una primavera all’insegna delle risate, della condivisione e del gioco in buona compagnia.

