Alessandra Amoroso incinta, tra emozioni contrastanti e la paura di non essere all'altezza

Alessandra Amoroso ha parlato per la prima volta in pubblico della sua gravidanza, visibilmente commossa nello studio de Le Iene. L’artista ha raccontato il turbinio di sensazioni che sta vivendo da quando ha scoperto di aspettare una bambina, che si chiamerà Penelope. "Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni si possono provare nello stesso istante", ha detto la cantante, descrivendo la dolce attesa come un’esperienza piena di contrasti: "non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente".

Ha spiegato di aver scelto di lasciarsi attraversare da tutte le emozioni, belle e difficili, accettando l’ambivalenza e il senso di smarrimento: "Vivo gioia e impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza", ha confessato, aggiungendo il peso di dover condividere questa felicità sapendo che non tutte le donne possono provare la stessa esperienza.

Amoroso ha parlato della trasformazione del corpo e delle emozioni che l’accompagnano ogni giorno, dei traguardi superati, dell’ansia, delle lacrime "di gioia e quelle inquiete", che la stanno aiutando a scoprire chi sta diventando. Ha rifiutato l’immagine della “supermamma” perfetta, definendola irrealistica e dannosa: "Quel modello non esiste. Esiste la donna che sono, quella che sto diventando, la madre che sarò, con tutti i miei pregi e difetti".

La cantante salentina diventerà mamma a settembre. Aveva annunciato la gravidanza con un post pubblicato su Instagram il 17 marzo, mostrando una foto in bianco e nero dove il compagno Valerio Pastore le bacia il ventre. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto.

Potrebbe interessarti anche: