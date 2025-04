Panatta esclude il ruolo di allenatore di Sinner: Mi annoierei, non fa per me

L'idea di vedere Adriano Panatta come nuovo allenatore di Jannik Sinner resta solo un'ipotesi senza fondamento. Con il ritorno in campo del numero uno del mondo previsto agli Internazionali d’Italia (7-18 maggio), prosegue la ricerca di un sostituto per Darren Cahill, che lascerà il team a fine anno. Tra le ipotesi circolate, anche quella che coinvolge Panatta, ex campione della Coppa Davis 1976 e oggi opinionista. Intervistato da Rai Radio 1, l’ex tennista ha respinto con decisione ogni possibilità: “Se mi piacerebbe allenare Sinner? Per carità, non è la vita che fa per me. Tutti i giorni con le stesse persone, non è da me”. Panatta ha poi aggiunto: “Il coach deve avere una vocazione quasi monacale, stanno insieme almeno 300 giorni all’anno. E poi parlare sempre di tennis… io mi annoio dopo cinque minuti”.

Potrebbe interessarti anche:

Federica Pellegrini replica ai tifosi di Sinner: Non chiedo scusa, non l’ho offeso

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner continuano a scatenare reazioni. In un’intervista a La Repubblica, l’ex campionessa di nuoto aveva espresso ...

Jannik Sinner resta numero 1 nel ranking ATP, ma Alcaraz lo supera nella Race dopo Montecarlo

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo e ha nel mirino gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio. Il numero uno del mondo, ancora fuori per la squalifica di tre mesi ...

Jannik Sinner, silenzio e strategie: il ritorno agli Internazionali di Roma tra comunicazione e attesa

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo agli Internazionali di Roma mantenendo un profilo basso: poche apparizioni pubbliche, un’unica intervista e un silenzio assoluto sui social. Questo ...