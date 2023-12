Jannik Sinner: l'ex allenatore di Serena Williams fa un'enorme previsione sulla prossima classifica dell'azzurro

Secondo l’allenatore d’infanzia di Serena Williams, Rick Macci, Jannik Sinner ha la possibilità di raggiungere il numero 1 del ranking mondiale e il noto allenatore crede che ciò accadrà nel prossimo futuro. Sinner, che ha raggiunto il numero 4 in carriera il 2 ottobre, ha anche concluso la stagione come quarto giocatore nella classifica mondiale. Attualmente, il 22enne azzurro ha 6.490 punti. Sinner ha un notevole numero di posizioni in classifica, ma è ancora ben indietro rispetto al primo classificato Novak Djokovic, che guida la classifica con 11.245 punti.

“Mi è stato chiesto se @Janniksin potrebbe diventare il numero uno un giorno. Un giorno sarà il numero uno e prima o poi. Jannik Joker e Carlos suoneranno le sedie musicali andando su e giù per le SCALE DELLA CLASSIFICA DEI NUMERI,” ha scritto Macci su.. Continua a leggere

Altre News per: janniksinnerallenatoreserenawilliamsenormeprevisione