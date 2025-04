HISENSE A85N - IL RITORNO DI HISENSE NEL MONDO OLED

Tecnologia avanzata, design raffinato e prestazioni di livello superiore

Negli ultimi tre anni, la domanda di TV OLED in Italia è cresciuta del 3,3%, confermando l’interesse sempre maggiore dei consumatori per una qualità d’immagine superiore. Rispondendo a questa tendenza, Hisense, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, torna nel segmento OLED con la nuova Serie A85N, un concentrato di tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti.

Design distintivo e funzionale

Il design raffinato della Serie A85N si distingue per le cornici sottili e il supporto centrale in metallo con una base ottagonale, che permette una rotazione di 25° a destra e sinistra. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti open space, come case con sala da pranzo e cucina insieme, garantendo la massima flessibilità di visione. L’attenzione ai dettagli estetici si combina con la praticità, offrendo un prodotto che coniuga bellezza e funzionalità.

Fluidità delle immagini e connettività avanzata

La Serie A85N è progettata per offrire immagini straordinarie con una fluidità eccezionale, grazie al pannello OLED a 120Hz e al supporto per VRR (Variable Refresh Rate). La tecnologia HDMI 2.1 con eARC garantisce una trasmissione del segnale di altissima qualità, mentre il supporto Nvidia G-Sync riduce lag e tearing, offrendo un’esperienza visiva più fluida e realistica. La connettività avanzata include Wi-Fi 6 e Bluetooth, assicurando velocità di connessione elevate e stabilità nel trasferimento dei dati.

Funzionalità smart per un’esperienza intuitiva

Il sistema operativo VIDAA U8 rende l’uso della TV intuitivo e rapido, con il supporto integrato di Alexa e VIDAA Voice per un controllo vocale senza sforzo. La compatibilità con AirPlay 2 amplia ulteriormente le possibilità di connessione e condivisione, rendendo la Serie A85N il cuore dell’intrattenimento domestico.

Audio coinvolgente per un’esperienza cinematografica

Il comparto audio della Serie A85N è progettato per offrire un suono avvolgente e di qualità cinematografica, grazie a Dolby Atmos. La potenza audio di 60W garantisce una resa sonora ricca e profonda, ideale per un’esperienza di home entertainment coinvolgente. Il supporto WiSA Ready assicura una connessione fluida con impianti audio wireless, per un’esperienza senza compromessi.

Un TV per chi cerca il massimo della qualità

La Serie A85N è la scelta perfetta per chi desidera un’esperienza visiva senza compromessi. Che si tratti di immergersi nei dettagli di un film in alta definizione, apprezzare la fotografia di una serie TV di qualità o godersi eventi sportivi con un realismo sorprendente, questa TV garantisce immagini vivide e suono potente. Grazie alla connettività avanzata, è possibile accedere facilmente a contenuti in streaming, condividere foto e video dal proprio dispositivo e personalizzare l’esperienza d’uso con comandi vocali intuitivi.

Prezzi e disponibilità

La Serie A85N sarà disponibile nei modelli da 55” e 65” nei principali punti vendita e sui canali online a partire da aprile 2025. I principali retailer includono Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon. I prezzi di listino consigliati al lancio sono rispettivamente 1.299€ e 1.699€.

Il ritorno di Hisense nel mondo OLED segna un nuovo capitolo nell’innovazione tecnologica, offrendo ai consumatori un prodotto dalle prestazioni eccellenti a un prezzo competitivo.

Potrebbe interessarti anche:

Presenta il progetto Casa Hisense

Casa Hisense apre la porta al consumatore finale Hisense lancia una nuova iniziativa a supporto della customer experience. Una serie di episodi sul canale YouTube dell’azienda illustrerà le tante ...

Hisense guarda alla sostenibilità con il nuovo Laser TV

Il nuovo arrivato nella gamma aziendale è un concentrato di tecnologia che allo stesso tempo strizza l'occhio alla salvaguardia dell'ambiente Hisense, leader mondiale nell’elettronica di ...

La tecnologia Hisense Mini-LED ULED a IFA 2023

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta a IFA 2023 una nuova gamma di TV di tutte le categorie disponibili. Immagini ...