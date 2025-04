Francesco Facchinetti si confessa in diretta davanti ad Alessia Marcuzzi: Ho fallito tante volte, anche nei rapporti

Francesco Facchinetti, ospite del programma Obbligo o verità, si è lasciato andare a una riflessione personale che ha colto di sorpresa Alessia Marcuzzi, conduttrice della trasmissione e sua ex compagna. "Ho fallito tante volte nella mia vita, come nei rapporti interpersonali", ha dichiarato Facchinetti, rispondendo a una domanda diretta proprio della Marcuzzi. I due hanno avuto una relazione tra il 2010 e il 2012, da cui è nata la figlia Mia.

Nel corso dell’intervista, il figlio di Roby Facchinetti ha parlato apertamente delle sue delusioni: "Volevo cantare, poi ho capito che non ero capace. Volevo fare il presentatore, ma anche lì ho capito che non potevo farlo. Tante volte ho fallito". Poi, rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi, ha aggiunto: "Anche nei rapporti interpersonali. Quando due persone stanno insieme e hanno una bambina, non pensano ‘tanto ci lasceremo’. Pensano di stare insieme per tutta la vita, ci credono".

Una frase che ha lasciato in silenzio la Marcuzzi per qualche secondo, prima di rispondere semplicemente: "Ci credono... esatto", chiudendo il dialogo con un velo di emozione.