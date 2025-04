Coldplay, Chris Martin confessa: combatto la depressione con musica, meditazione e scrittura

Chris Martin ha rivelato di soffrire di depressione e ha raccontato pubblicamente come sta affrontando questa fase difficile. Il leader dei Coldplay, attualmente in tour a Hong Kong con la band per il Music of the Spheres World Tour, ha pubblicato un video selfie in cui si apre con i fan parlando apertamente del suo stato d’animo.

"Ultimamente, alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione. Volevo condividere alcune cose che mi sono state utili durante il tour e nella vita quotidiana", ha detto il cantante. Tra le strategie che lo aiutano a stare meglio, Martin ha citato la scrittura libera: “Scrivi per dodici minuti tutto ciò che pensi, poi butti via o bruci il foglio. È molto bello”.

Ha poi elencato altri rimedi come la meditazione trascendentale, la propriocezione – ovvero il movimento fisico che aiuta a bilanciare il cervello – e il metodo Costello, ideato da Jim Costello, che ha trovato utile soprattutto per giovani con ADHD o autismo.

Un altro elemento fondamentale è la musica. Martin ha menzionato l’artista Chloe Qisha, dicendo che ascoltarla lo rende felice. Nel video mostra anche alcune persone che ballano attorno a lui, aggiungendo: "Queste sono le cose che mi aiutano a sentirmi grato e felice di essere vivo".

Non è la prima volta che Chris Martin parla apertamente della propria salute mentale. Già dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow nel 2014, aveva ammesso quanto quella separazione avesse inciso sul suo benessere psicologico.

Potrebbe interessarti anche:

Coldplay: Il Decimo Album Moon Music Celebra Amore e Speranza

A tre anni dall’uscita di Music of the Spheres, i Coldplay tornano il 4 ottobre 2024 con il loro attesissimo decimo album, Moon Music. Il disco continua il tema cosmico del precedente album, ...

Coldplay a Roma - l'urlo di Chris Martin: Fa un caldo che si muore

A soffrire l'afa anche il cantante del Coldplay, Chris Martin. Caldo micidiale a Roma in questi giorni Spettacolo - Caldo micidiale a Roma in questi giorni. A soffrire l'afa anche il cantante ...

Roger Federer al concerto dei Coldplay - Chris Martin gli dedica dei versi

Nel momento in cui è stato apparso Federer sugli schermi è esplosa un’ovazione del pubblico e il frontman della band ha cantato dei versi anche per lui: Ciao Roger - ha detto Chris Martin tra le urla ...