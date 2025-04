Roger Federer sogna il ritorno: Mi manca il tennis, potrei tornare in campo

Roger Federer potrebbe presto tornare a calcare i campi da tennis. Il campione svizzero, ritiratosi nel 2022 dopo una carriera leggendaria, ha dichiarato in un’intervista a Tnt Sports di sentire la mancanza dello sport che lo ha reso celebre. “Onestamente mi piacerebbe tornare a giocare a tennis. Metterei in pausa il golf, ho giocato abbastanza. Vorrei tornare a giocare due o tre volte a settimana, magari partecipare a un’esibizione”, ha raccontato.

Federer, 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam, ha spiegato di non avere ancora un piano definito, ma ha ammesso che la fase di allenamento e la routine del tennis gli mancano. Dopo il ritiro, ha concesso al suo corpo e alla sua mente un periodo di riposo, limitandosi a qualche scambio con i figli. Ora, però, il richiamo della racchetta si fa sentire sempre più forte.

L’ultima apparizione ufficiale di Federer risale alla Laver Cup, dove chiuse la carriera accanto all’amico-rivale Rafael Nadal. Quell’addio emozionante, vissuto a Londra, potrebbe non essere l’ultima volta in cui il pubblico vedrà il fuoriclasse svizzero con una racchetta in mano.

