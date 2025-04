Tennis, il 15 aprile scendono in campo Darderi, Cobolli, Paolini e Rosatello: orari e diretta tv

Martedì 15 aprile ricco di appuntamenti per il tennis italiano, con diversi azzurri impegnati tra Monaco di Baviera, Stoccarda e Rouen. La giornata si apre alle 11 con Luciano Darderi, fresco vincitore del titolo a Marrakech, che sfida Jiri Lehecka nel primo turno dell’ATP 250 tedesco. A seguire, sullo stesso campo, Flavio Cobolli affronta il kazako Alexander Shevchenko.

Nel pomeriggio, riflettori puntati sull’esordio di Jasmine Paolini al WTA 500 di Stoccarda contro Eva Lys, match che segna anche il debutto della toscana con il nuovo coach Marc Lopez. In contemporanea, al WTA 250 di Rouen, Camilla Rosatello affronta l’americana Alycia Parks.

Il programma completo degli italiani in campo oggi, 15 aprile:

Ore 11: ATP Monaco – Lehecka (Cze) vs Darderi (Ita)

Non prima delle 12:30: ATP Monaco – Cobolli (Ita) vs Shevchenko (Kaz)

Non prima delle 14:30: WTA Rouen – Rosatello (Ita) vs Parks (Usa)

Non prima delle 18:30: WTA Stoccarda – Lys (Ger) vs Paolini (Ita)

Le partite dei tornei di Monaco e Rouen saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Sky Sport e Now, mentre il WTA di Stoccarda sarà visibile anche su Supertennis.

Potrebbe interessarti anche:

Sabalenka supera Paolini e raggiunge la finale del Miami Open

Jasmine Paolini si è fermata in semifinale al torneo WTA 1000 di Miami, cedendo alla numero uno del mondo Aryna Sabalenka con un doppio 6-2 in 1 ora e 11 minuti. Sabalenka affronterà in finale la ...

Paolini sfida Sabalenka nella semifinale del Miami Open: orario, precedenti e diretta TV

Jasmine Paolini scende in campo oggi, giovedì 27 marzo, per affrontare Aryna Sabalenka nella semifinale del WTA 1000 di Miami. L'incontro è programmato come secondo match a partire dalle ore 18:00 ...

Jasmine Paolini in semifinale a Miami: battuta Linette, ora sfida con Sabalenka

Jasmine Paolini ha conquistato l'accesso alle semifinali del Miami Open 2025, diventando la prima tennista italiana a raggiungere questo traguardo nel torneo. Nei quarti di finale, Paolini ha ...