Firenze, coniugi uccisi in casa: indagini sulla pista del duplice omicidio a Gavinana

Un grave duplice omicidio ha sconvolto il quartiere residenziale di Gavinana, a Firenze. Nel pomeriggio di domenica 30 novembre due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini, colpiti da ferite d’arma da taglio.

Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, noto antiquario fiorentino titolare dell’omonima galleria, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni. I corpi si trovavano all’interno del loro appartamento situato in una palazzina dei primi del Novecento.

Dalle prime verifiche dei carabinieri, supportati dalla sezione scientifica, la coppia sarebbe stata aggredita e accoltellata più volte. In diverse stanze dell’abitazione sono state individuate copiose tracce di sangue, elemento che fa ipotizzare un tentativo di difesa e una violenta colluttazione avvenuta in più punti della casa.

I militari dell’Arma e il personale sanitario del 118 sono intervenuti rapidamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due coniugi. L’appartamento è stato immediatamente posto sotto sequestro su disposizione della Procura, mentre i tecnici della scientifica stanno effettuando rilievi per delineare la dinamica dell’aggressione.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. L’ipotesi iniziale di un omicidio-suicidio è stata progressivamente messa da parte, lasciando spazio alla possibilità di un intervento esterno e quindi di un delitto commesso da una terza persona.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia, un 35enne che ha contattato i soccorsi intorno alle 14.30. I carabinieri stanno ascoltando familiari, amici e vicini di casa per raccogliere testimonianze utili alle indagini.

L’intera zona di Gavinana, solitamente caratterizzata da tranquillità e vita residenziale, è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, avvenuta a breve distanza da piazza Ferrucci, una delle aree più note della città.