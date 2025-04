Barcellona-Borussia Dortmund Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il 9 aprile 2025, alle ore 21:00, il FC Barcellona ospiterà il Borussia Dortmund allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Il Barcellona arriva a questo incontro dopo aver eliminato il Benfica con un risultato complessivo di 4-1, mentre il Borussia Dortmund ha superato il Lille con un totale di 3-2.

Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Anton, Emre Can, Bensebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Adeyemi; Brandt, Beier, Guirassy.

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, che detiene l'esclusiva per l'Italia.

Questa sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella loro corsa verso le semifinali della Champions League.

