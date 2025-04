Indiana Jones e l'antico Cerchio disponibile in accesso anticipato su PlayStation 5

È ora di entrare in azione: Indiana Jones e l'antico Cerchio è ora disponibile in accesso anticipato in tutto il mondo sulle console PlayStation5 e PlayStation5 Pro. Premiato come gioco d'avventura dell'anno ai D.I.C.E. Awards e presente in più di 50 elenchi "Best of" e "Game of the Year" nel 2024, Indiana Jones e l'antico Cerchio è un'esperienza interattiva di stampo cinematografico che permette ai giocatori di vestire i panni del famoso archeologo.

Per festeggiare il lancio, dai un'occhiata al nuovo trailer di gioco:

https://www.youtube.com/watch? v=08yfe5L-LOw

Realizzato da MachineGames, in collaborazione con Lucasfilm Games, Indiana Jones e l'antico Cerchio unisce ambientazioni mozzafiato, intricati rompicapi da risolvere e intensi combattimenti corpo a corpo per un'autentica esperienza in stile Indiana Jones. Ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e Indiana Jones e l'Ultima Crociata, i giocatori vivranno una storia per giocatore singolo basata su narrazione, misteri archeologici, pericoli e intrighi.

Con grafica migliorata per PlayStation5, ora i giocatori possono tuffarsi nell'azione con l'accesso anticipato sulle console PlayStation5 acquistando la Premium Edition o la Collector's Edition. Entrambi forniscono accesso al pacchetto L'ultima crociata, agli abiti Tempio maledetto e all'artbook digitale, oltre al DLC della storia Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti, che uscirà più avanti quest'anno.

I possessori di console PlayStation5 potranno godere delle caratteristiche principali disponibili sulla console, 60 fps fluidi a risoluzioni elevate, e un motore ottimizzato per gli SSD per streaming delle risorse e caricamenti rapidi. Inoltre, il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense aggiungono un'esperienza viscerale a combattimento ed esplorazione, mentre l'integrazione della barra luminosa fornisce un riscontro immediato sullo stato di Indy, per un'esperienza di gioco coinvolgente. Indiana Jones e l'antico Cerchio sfrutta appieno Guida di gioco della community, con suggerimenti per tutte le missioni e i rompicapi del gioco, permettendo ai giocatori di chiedere aiuto agli altri esploratori per le sfide specifiche che incontreranno nel corso dell'avventura.

In concomitanza con il lancio sulle console PlayStation5, sono state aggiunte due nuove azioni per la frusta: "Stagione di caccia" e "Mano svelta". Con "Stagione di caccia", schioccare la frusta contro un nemico gli farà subire temporaneamente più danni dagli attacchi successivi, mentre con "Mano svelta" puoi disarmare un nemico e far volare la sua arma verso Indy. Queste nuove abilità sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme.

Indiana Jones e l'antico Cerchio esce ufficialmente in tutto il mondo sulle console PlayStation5 il 17 aprile ed è già disponibile su Xbox Series X|S, PC e Game Pass.