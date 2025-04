Katy Perry e Lauren Sánchez nello spazio con un equipaggio tutto al femminile a bordo della Blue Origin

Katy Perry e Lauren Sánchez, compagna di Jeff Bezos, sono pronte a partire oggi, 14 aprile 2025, per un volo suborbitale a bordo della New Shepard, la navetta spaziale di Blue Origin. Si tratta della prima missione spaziale interamente composta da donne dal 1963. Insieme a loro ci sono Gayle King, conduttrice tv, Kerianne Flynn, produttrice cinematografica, Amanda Nguyen, attivista per i diritti civili, e Aisha Bowe, ingegnera aerospaziale.

Il decollo è programmato dal sito di lancio in Texas alle 8:30 ora locale, salvo modifiche dovute al meteo. Il volo, della durata prevista di poco più di 10 minuti, toccherà i 100 chilometri di altitudine, superando la linea di Kármán, il confine simbolico tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Le sei passeggere sperimenteranno l’assenza di gravità per alcuni istanti prima del rientro a Terra, con atterraggio frenato da paracadute nel deserto texano.

Le tute indossate dall’equipaggio sono state disegnate da Lauren Sánchez in collaborazione con Fernando Garcia e Laura Kim, direttori creativi di Oscar de la Renta, noti anche per aver realizzato l’abito indossato da Sánchez al Met Gala 2024, caratterizzato da un corpetto in velluto nero e una gonna decorata con specchi frantumati a forma di rosa.

Potrebbe interessarti anche:

Il cane cantante conquista La Corrida: Katy Perry applaude su Instagram

Nonostante Elisa non sia passata alla fase finale del programma, ha dichiarato di essere soddisfatta per aver trasmesso al pubblico la speciale connessione con Sly, definendolo un cane speciale che ha portato solo cose belle nella sua vita.

MTV VMAs - Orlando Bloom premia la compagna Katy Perry: tutti pazzi per la dedica d'amore

Prima di scendere dal palco ha voluto dare un consiglio ai giovani artisti: "Sono emozionata quando mi guardo intorno e vedo tutti questi giovani fantastici artisti che creano con fiducia in se stessi, vulnerabilità e autenticità.