Sei donne viaggiano nello spazio: c'è anche Katy Perry

La cantante pop americana Katy Perry e la fidanzata del miliardario americano Jeff Bezos, Lauren Sánchez, insieme ad altri membri di un equipaggio tutto al femminile, sono state lanciate nello spazio nell'ambito di una missione Blue Origin. Il volo del razzo suborbitale New Shepard della società Blue Origin di Bezos oltre il confine di Kármán, che forma una linea di demarcazione immaginaria tra l'atmosfera terrestre e lo spazio, incluso il ritorno del paracadute, è durato dieci minuti e 22 secondi.

L'equipaggio era composto in totale da sei donne: oltre a Katy Perry e Sánchez, pilota di elicottero ed ex giornalista televisiva, c'erano anche la giornalista televisiva Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l'ex ingegnere aerospaziale della National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti Aisha Bowe e Amanda Nguyen, una scienziata che ha studiato i pianeti attorno alle stelle e ora si dedica ad aiutare le vittime di violenza sessuale.

L'Associated Press ha definito il volo l'ultima ondata di "turismo spaziale", grazie alla quale sempre più persone facoltose, fortunate o influenti potranno sperimentare l'assenza di gravità. Questo è tradizionalmente il dominio degli astronauti professionisti. L'agenzia DPA ha osservato che molti scienziati criticano da tempo il turismo spaziale, soprattutto in relazione alle questioni relative alla tutela del clima.

Il razzo New Shepard è decollato dal West Texas raggiungendo un'altitudine di circa 105 chilometri sopra la Terra. Il volo era completamente automatizzato e la cabina di ritorno atterrò sulla Terra dopo 10 minuti e 22 secondi con l'ausilio di paracaduti.

Secondo l'AP, Blue Origin ha rifiutato di specificare quanti anni sono costati e chi ha pagato cosa. Sánchez e Bezos si sposeranno a Venezia tra due mesi.

Equipaggio tutto al femminile

Fu il primo volo spaziale americano con un equipaggio composto esclusivamente da donne e l'undicesima missione con equipaggio in assoluto della Blue Origin. Fu anche la prima missione interamente femminile dal 1963, quando la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova volò nello spazio. Lo stesso Bezos era membro dell'equipaggio del primo volo turistico della compagnia nel 2021 e ha accompagnato l'equipaggio attuale alla rampa di lancio, aprendo anche la porta della cabina dopo l'atterraggio.

Anche dopo l'ultimo lancio, le donne rappresentano appena il 15 percento delle oltre 700 persone andate nello spazio, ha osservato l'AP. Sánchez ha affermato di aver scelto deliberatamente delle donne per l'equipaggio e che ognuna di loro si propone di ispirare giovani e meno giovani a sognare in grande. "Sono così orgoglioso di questo equipaggio che le parole non possono esprimerlo", ha detto Sánchez dopo l'atterraggio. "Ho guardato fuori dalla finestra e abbiamo visto la luna... La Terra sembrava così tranquilla", ha osservato.

Perry e King baciarono il terreno dopo l'atterraggio. "Oh mio dio, è stato fantastico", ha detto King, che afferma di essere nervosa all'idea di volare. Il giornalista televisivo ha anche rivelato dopo l'atterraggio che Perry ha cantato un pezzo della canzone What a Wonderful World durante il volo. Dopo il viaggio nello spazio, la cantante stessa ha dichiarato che lo consiglia vivamente a chiunque sia interessato e, quando le è stato chiesto se avrebbe scritto una canzone sulla sua esperienza, ha risposto "al 100 percento".

